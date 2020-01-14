Для воспитанников нового детского сада в Белогорске обещают проводить современные занятия

Фото: администрация Белогорска

13 января новый детский сад № 2 в микрорайоне Транспортный Белогорска принял первых воспитанников. В учреждение дошкольного образования на 170 мест, получившее название «Светлячок», пришли 116 человек.

«Все разрешительные документы для открытия детского сада получены, – рассказала заведующая детским садом Ирина Шпилько. – Принимать детей начали с 7:30. Сегодня 116 детей, потому что еще не все родители успели пройти медкомиссию с детьми, кто-то в отпуске, 22 ребенка болеют. Вместе с тем сад уже полностью укомплектован. 45 детей в возрасте от одного года до трех лет и 125 – от трех до шести лет. Подготовительную группу набрать не удалось по объективным причинам: родители считают нецелесообразным переводить ребенка из одного детского сада в другой за полгода до выпуска».

В новом детском саду работают 9 групп, в каждой – по 15-20 детей. Все помещения оснащены современной новой мебелью. У каждой группы своя раздевалка со шкафчиками для хранения вещей, спальная и большой зал, поделенный на зоны для приема пищи, а также для занятий и игр.

«Коллектив учреждения долго и тщательно готовился к этому ответственному моменту, – добавила Ирина Шпилько. – Деток ждут новые игрушки, новые кроватки, новые развивающие игры. Садик оснащен по новейшим технологиям, и педагоги готовы проводить интереснейшие современные занятия, соответствующие интересам и уровню развития детей каждого из возрастов».

Строительство нового детского сада на улице 10-й Магистральной в Белогорске началось в 2018 году. Это самый большой из трех детских садов региона, построенный и сданный в эксплуатацию в 2019 году по федеральной программе в рамках национального проекта «Демография».

В благоустройстве помещений учреждения принимали участие не только персонал, но депутаты горсовета, муниципальные служащие, работники учреждений образования и родители будущих воспитанников сада. 14 декабря 2019 года в детском саду «Светлячок» состоялся День открытых дверей. Участниками события стали почти три сотни гостей, в том числе губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам социальной политики Андрей Рудь, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.