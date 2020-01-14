В Амурской области готовят 20 мест для крещенских купаний

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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. По традиции, в это время принято окунаться в прорубь. В Амурской области будет организовано 20 мест для купания.

Инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области проверят купели на безопасность. Специалисты пояснили, что места купелей должны быть правильно оборудованы и расположены недалеко от берега. Обязательно наличие ограждений и поручней. Если поручни сделаны из металла, то они должны быть обтянуты резиной или другим нескользящим материалом.

Обязательно должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. Чтобы человека не затянуло под лед, купель оборудуется сетью. Подход к проруби не должен быть массовым – не более 2-3 человек.

При проведении купания в Амурской области у иорданей будут развернуты пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.

«В нынешнем году в Приамурье планируется оборудовать 20 мест для крещенского купания в нескольких населенных пунктах, именно столько заявок подано в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России от администраций и организаций области, – рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. – В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим».

По информации МЧС, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лед и гибели зарегистрировано не было.

Список мест организации купелей в Амурской области: