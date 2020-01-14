Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:36 0

В Амурской области готовят 20 мест для крещенских купаний

В Амурской области готовят 20 мест для крещенских купаний
Фото: Амур.инфо

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. По традиции, в это время принято окунаться в прорубь. В Амурской области будет организовано 20 мест для купания.

Инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области проверят купели на безопасность. Специалисты пояснили, что места купелей должны быть правильно оборудованы и расположены недалеко от берега. Обязательно наличие ограждений и поручней. Если поручни сделаны из металла, то они должны быть обтянуты резиной или другим нескользящим материалом.

Обязательно должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. Чтобы человека не затянуло под лед, купель оборудуется сетью. Подход к проруби не должен быть массовым – не более 2-3 человек.

При проведении купания в Амурской области у иорданей будут развернуты пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.

«В нынешнем году в Приамурье планируется оборудовать 20 мест для крещенского купания в нескольких населенных пунктах, именно столько заявок подано в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России от администраций и организаций области, – рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. – В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим».

По информации МЧС, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лед и гибели зарегистрировано не было.

Список мест организации купелей в Амурской области:

  • город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
  • город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
  • село Белогорье, ключ на въезде в село;
  • поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
  • город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
  • город Сковородино, ГТС (плотина);
  • город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
  • Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
  • Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
  • Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
  • Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
  • Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
  • Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
  • Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
  • Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
  • Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
  • Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
  • город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
  • город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
  • город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.

Просмотров всего: 247

#здоровье #МЧС #религия

распечатать


Происшествия 1

В Таиланде зафиксирован первый случай пневмонии, вызванной коронавирусом
Общество

В Амурской области зарегистрирован второй случай гриппа
Власть

В Амурской области введут штрафы за продажу детям электронных сигарет и вейпов
Происшествия 5

Бывший «Дальспецстрой» требует с РПЦ 350 миллионов за собор во Владивостоке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь