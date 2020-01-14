В Амурской области готовят 20 мест для крещенских купаний
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. По традиции, в это время принято окунаться в прорубь. В Амурской области будет организовано 20 мест для купания.
Инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области проверят купели на безопасность. Специалисты пояснили, что места купелей должны быть правильно оборудованы и расположены недалеко от берега. Обязательно наличие ограждений и поручней. Если поручни сделаны из металла, то они должны быть обтянуты резиной или другим нескользящим материалом.
Обязательно должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. Чтобы человека не затянуло под лед, купель оборудуется сетью. Подход к проруби не должен быть массовым – не более 2-3 человек.
При проведении купания в Амурской области у иорданей будут развернуты пункты обогрева, где граждане смогут переодеться, выпить горячего чая.
«В нынешнем году в Приамурье планируется оборудовать 20 мест для крещенского купания в нескольких населенных пунктах, именно столько заявок подано в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России от администраций и организаций области, – рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. – В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим».
По информации МЧС, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лед и гибели зарегистрировано не было.
Список мест организации купелей в Амурской области:
- город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
- город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
- село Белогорье, ключ на въезде в село;
- поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
- город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
- город Сковородино, ГТС (плотина);
- город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
- Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
- Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
- Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
- Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
- Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
- Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
- Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
- Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
- Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
- Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
- город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
- город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
- город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.
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