В Амурской области 47 педагогов получат по 2 миллиона рублей

Фото: министерство образования Амурской области

В Амурской области 40 школ в селах с численностью населения не более 50 тысяч человек смогут принять на работу 47 учителей.

«По каждой вакансии пройдет отдельный конкурсный отбор. При определении победителей будут учитываться наличие квалификационной категории, возможность преподавать иные учебные предметы, вести внеурочную деятельность, опыт участия в конкурсах профессионального мастерства и ряд других показателей. Для молодых специалистов со стажем до 1 года предусмотрены преференции», – сообщили в отделе общего образования регионального министерства образования.

Участником программы «Земский учитель» может стать педагог в возрасте до 55 лет включительно. Он должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональных стандартах.

«Есть еще одно условие, которое действует только для претендентов-амурчан: участвовать в конкурсе может педагог, не проживающий на территории муниципального образования, в котором открыта вакантная должность, указанная в заявлении на участие в конкурсном отборе», – отметили в министерстве.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимают в министерстве образования и науки Амурской области. Регистрацией заявок и приемом пакета документов от претендентов занимаются специалисты Амурского областного института развития образования.

В 2020 году заявки от учителей, желающих поучаствовать в программе, принимают до 15 апреля.

«Цель проекта "Земский учитель" – не просто привлечь учителей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования. Школьники ждут активных и талантливых учителей, а педагогические коллективы – единомышленников», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Ознакомиться с перечнем вакантных должностей и условиями конкурсного отбора можно, пройдя по ссылке. Также на сайте министерства образования размещены бланки документов, которые необходимо заполнить для участия в программе.