В Амурской области проведут профилактику ДТП с участием пешеходов

На дорогах Амурской области 37 человек погибли и 300 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием пешеходов. Такие данные за 2019 год озвучило управление МВД России по Амурской области. Чтобы уменьшить количество пострадавших, в регионе с 15 по 31 января 2020 года пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход».

Его целью является снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. «Зачастую и водители, и пешеходы проявляют неуважение друг к другу, что является основным фактором дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники дорожно-патрульной службы в эти дни усилят контроль на пешеходных переходах, патрульные экипажи ДПС будут нацелены на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам», – объясняют автоинспекторы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перед пешеходными переходами необходимо снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе и только после этого продолжить движение.

Огромное значение имеет скорость движения автомобиля при наезде на человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превышение скорости и неадекватная скорость ответственны за высокую долю смертности и заболеваемости в результате ДТП. В России от 30 до 50 % аварий происходит из-за превышения скорости. Если автомобиль двигается, не превышая разрешенную скорость, то у водителя больше шансов затормозить и избежать наезда на пешехода. Но если избежать этого все-таки не удалось, то чем ниже была скорость в момент столкновения, тем больше у пешехода шансов выжить. «Соблюдая правила дорожного движения, вы сохраняете жизнь себе и другим участникам дорожного движения», – подчеркивают в Госавтоинспекции.

По данным управления МВД РФ по Амурской области, за 12 месяцев минувшего года на дорогах региона зарегистрировано 315 ДТП с участием пешеходов. В результате 37 человек погибли, 300 получили травмы различной степени тяжести. Только за две недели 2020 года произошло 10 ДТП с участием пеших участников дорожного движения. Один человек погиб, девять получили различные травмы.