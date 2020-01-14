Светлану Яковлеву могут назначить зампредом амурского правительства

Фото: Эхо Москвы в Благовещенске

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в ближайшее время может быть назначена заместителем председателя правительства региона. Об этом Амур.инфо сообщил информированный источник.

Ожидается, что Светлана Яковлева будет курировать вопросы образования и спорта. Как сообщало Амур.инфо, Светлана Вячеславовна стала министром образования и науки в октябре 2018 года. На эту должность она пришла с поста заместителя мэра города Благовещенска.

Светлана Яковлева родилась в 1965 году в Благовещенске. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика», а также Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «Менеджмент». В разное время работала в Коврижской средней школе Константиновского района, в благовещенской гимназии №1, в управлении образования Благовещенска, в Амурском филиале МГУ имени Невельского.

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».