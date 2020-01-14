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14января
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В Благовещенске пройдет турнир Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике

В Благовещенске пройдет турнир Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике
Фото: pixabay.com

С 16 по 20 января в Благовещенске пройдет XXI Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра областной столицы. В нем примут участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Биробиджана, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска, Благовещенска и Монголии.

Второй год подряд спортсмены будут соревноваться на современном гимнастическом комплексе, который на время турнира устанавливается в спорткомплексе «Юность». В прошлом году федерация спортивной гимнастики России передала областной федерации комплект новейшего гимнастического оборудования фирмы Spieth на 12 миллионов рублей. Это произошло в рамках программы развития спортивной гимнастики на Дальнем Востоке и в честь проведения XX Всероссийского турнира на призы мэра Благовещенска. На этом оборудовании можно проводить соревнования самого высокого уровня.

Торжественное открытие соревнований состоится 16 января в 18:30. Выступать спортсмены будут по программам со второго спортивного разряда до мастеров спорта. Всего примут участие 98 спортсменов.

В рамках спортивного мероприятия для приезжих гимнастов 18 января будет организована экскурсия по Благовещенску, а тренеров ждёт встреча со специалистом Федерации спортивной гимнастики России и тренером юношеской сборной России по спортивной гимнастике Игорем Козенковым. Завершатся соревнования 19 января награждением победителей и призёров и парадом закрытия.

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#Дальний Восток #спорт

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