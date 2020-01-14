Японский миллиардер ищет спутницу для путешествия в космос

Известный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти себе невесту необычным способом. С избранницей он намерен совершить совместный полет к Луне.

Юсаку Маэдзава 44 года. Он основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина по продаже одежды Zozo. Осенью 2019 года бизнесмен продал свою долю в компании местному SoftBank. А Forbes оценивает состояние Маэдзава в два миллиарда долларов. По этому показателю он входит в двадцатку самых богатых жителей Японии.

В 2017 году, когда Илон Маск объявил о первом туристическом полете в космос, Маэдзава выкупил оба места на еще не созданном корабле. Впоследствии планы SpaceX поменялись, и вместо двух туристов (миллиардер и его друг) к Луне помимо Маэдзава полетят 6-8 деятелей искусства, которых он выберет самостоятельно. О том, сколько стоит такое путешествие, неизвестно.

Полет произойдет в 2023 году и будет длиться шесть дней. Корабль с экипажем и туристами обогнет Луну по траектории, аналогичной курсу «Аполлона-13» и вернется на Землю. Корабль приблизится к Луне на расстояние около 200 километров, сообщает «360».

Японец станет первым космическим туристом Илона Маска. Второе место, забронированное Юсаку Маэдзава займет его будущая невеста, выбор которой произойдет на стриминговом сервисе Abema.TV. Заявки от претенденток принимаются до 17 января на сайте шоу.

Возрастной ценз невест – от 20 лет, а чтобы полететь в космос с завидным женихом, желающие принять участие должны иметь «яркую индивидуальность» и проявлять интерес к полету в космос, хотеть наслаждаться жизнью в полной мере и желать мира во всем мире.

В середине февраля начнутся встречи претенденток с Юсаку Маэдзава, в марте запланированы «особенные свидания, чтобы познакомиться» с миллиардером, в конце того же месяца он примет окончательное решение о том, кто станет его невестой и спутницей.