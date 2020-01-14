15 января Путин представит 26-е послание Федеральному собранию

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это 26-е по счету выступление, в котором глава государства представит доклад о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Как сообщается на сайте президента России Kremlin.ru, прямую трансляцию послания президента покажут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Слушать послание президента в Москве будет губернатор Амурской области Василий Орлов. Его комментарий после завершения послания опубликует Амур.инфо.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Федеральное собрание, которому адресовано послание, состоит из Государственной думы и Совета Федерации.

Послание президента РФ Федеральному собранию было озвучено в 2019 году в 25-й раз. Оно стало 15-м по счету для Владимира Путина. Исчисление ведется с 1994 года, когда состоялась первая сессия обеих палат российского парламента. До 2003 года почти все послания имели свои названия. В 1998 году оно называлось «Общими силами – к подъему России», в 2000-м – «Какую Россию мы строим», в 2001-м – «Не будет ни революций, ни контрреволюций».

Обычно послание президента длится около часа, однако в 2018 году обращение стало самым продолжительным за всю историю – 1 час 56 минут. По его итогам президент утверждает перечень поручений по его реализации. Межфракционная рабочая группа депутатов традиционно создается в каждом созыве Государственной думы, она и готовит план выполнения послания.