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Амурчанин купил гашишное масло и расплатился им за такси

Амурчанин купил гашишное масло и расплатился им за такси

Следователи Тындинского ЛО МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Тынды по факту незаконного оборота наркотических веществ. В ходе следствия установлено, что амурчанин в одном из населенных пунктов региона приобрел более 440 граммов гашишного масла и расфасовал его по медицинским шприцам.

До пункта назначения и обратно обвиняемого довозил знакомый, которому он пообещал отдать часть наркотического вещества в качестве вознаграждения за проделанную работу, тем самым сбыл водителю 10 шприцев с гашишным маслом. Оставшийся наркотик мужчина спрятал в снег на территории предприятия, где работал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОКОН Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали амурчанина и доставили его в дежурную часть для выяснения обстоятельств, где стражи правопорядка изъяли оставшиеся наркотики.

Позднее мужчина, находясь под подпиской о невыезде, приобрел у знакомой в Белогорском районе гашиш весом 64 грамма. В связи с этим суд изменил ему меру пресечения на более строгую – заключение под стражу сроком на два месяца.

Следователями СО Тындинского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1, двум эпизодам по части 2 статьи 228 УК РФ. В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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