Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 0

В Амурской области в конце 2019 года сняли с продажи более 3 тысяч китайских игрушек

В Амурской области в конце 2019 года сняли с продажи более 3 тысяч китайских игрушек
Фото: www.inform.kz

Роспотребнадзор подвел итоги всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Она проводилась со 2 до 20 декабря 2019 года. Обратившимся гражданам было дано более 10 тысяч консультаций.

Наиболее популярными были вопросы, касающиеся качества и безопасности сладких новогодних подарков (25,6 %), детских игрушек (10,9 %), электронных гаджетов (8,4 %), детской одежды (7,7 %) и обуви (6,1 %), товаров для зимних видов спорта и развлечений (лыжи, коньки, санки, снегокаты, тюбинги и пр.), условий их проката (3,7 %).

На горячую линию поступали вопросы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей при посещении массовых культурно-развлекательных мероприятий для детей в период зимних каникул, а также жалобы, связанные с конкретными фактами нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов (отсутствие маркировки детских игрушек, неудовлетворительное качество одежды, книжной продукции, детского питания и прочее).

В рамках рассмотрения жалоб проводились контрольно-надзорные мероприятия, по фактам выявленных нарушений применены меры административного воздействия. Так, в Амурской области изъято из оборота более 3 тысяч игрушек из Китая без маркировки, имеющих неприятный запах. Взяты образцы игрушек, проводится лабораторное исследование, формируются документы в суд для решения вопроса об их конфискации.

Гражданам, обратившимся по поводу нарушений правил продажи детских товаров, специалисты Роспотребнадзора оказали помощь в составлении 239 претензий в адрес продавцов в судебные органы.

На официальных сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации размещены памятки по темам «Как выбрать сладкий подарок», «Выбираем карнавальный костюм для ребенка», «Требования к маркировке детских товаров», «Качество и безопасность детских товаров», «Права потребителей на обмен и возврат детских товаров», «Как правильно выбрать игрушку». Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, сообщает федеральное ведомство.

Просмотров всего: 89

#Китай #торговля

распечатать


Общество

На переправе в Михайловском районе открыли международные перевозки

Происшествия 3

В Таиланде зафиксирован первый случай пневмонии, вызванной коронавирусом
Спорт 3

Появилось расписание хоккейных матчей на льду Амура 18 января
Общество 4

В Приморье резко вырастут продажи электромобилей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь