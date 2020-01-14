Благовещенец после угона автомобиля отправился в колонию строгого режима

В Благовещенске к лишению свободы осужден ранее судимый мужчина. Суд признал его виновным в угоне автомобиля. С учетом рецидива преступления осужденный получил два года лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в июле 2019 года. Забрав ключи от машины у спавшего хозяина, угонщик завладел автомобилем Nissan и прокатился по городу. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Суд рассмотрел материалы дела в особом порядке, без исследования доказательств с постановлением приговора без судебного разбирательства. В качестве смягчающих наказание обстоятельств судья учел полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний. Кроме того, у подсудимого на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Также суд учел и состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений. В результате осужденный получил наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима. Под стражу мужчину взяли в зале суда, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.