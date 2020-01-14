Российских школьников научат контролировать негативные эмоции

В Министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Они позволят подросткам не только контролировать свои эмоции, но и распознавать чужие.

По мнению специалистов министерства, такая программа поможет воспитывать эмоционально зрелых личностей, сообщает РИА Новости.

В министерстве пояснили, что сейчас перед регионами стоит задача повышать не только количество психологов в школах, но и их квалификацию, а ведомство направило в субъекты апробированные программы повышения квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.

В министерстве отметили, что для снижения случаев травли специалисты министерства работают с руководителями образовательных организаций по вопросу необходимости выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.