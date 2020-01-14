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14января
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сегодня, 10:25 5

Российских школьников научат контролировать негативные эмоции

Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
Фото: pixabay.com

В Министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Они позволят подросткам не только контролировать свои эмоции, но и распознавать чужие.

По мнению специалистов министерства, такая программа поможет воспитывать эмоционально зрелых личностей, сообщает РИА Новости.

В министерстве пояснили, что сейчас перед регионами стоит задача повышать не только количество психологов в школах, но и их квалификацию, а ведомство направило в субъекты апробированные программы повышения квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.

В министерстве отметили, что для снижения случаев травли специалисты министерства работают с руководителями образовательных организаций по вопросу необходимости выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    какой нормальный психолог за копейки будет работать в школе?

  • Rick1979

    Rick1979
    50 минут назад

    идея то хорошая, но тут есть большое "НО". Негативные эмоции возникают в том числе из-за неадекватности некоторых учителей, их предвзятости при оценке знаний и т.д. А в таком случае отрицательные эмоции будут постоянно, особенно учитывая существующую в ряде школ круговую поруку, на которую закрывают глаза и вышестоящие инстанции в сфере образования. Тут надо не дополнительных психологов нанимать, а устанавливать камеры круглосуточного наблюдения во всех классах, тогда и будет видно кто виноват в возникновении отрицательных эмоций - тот или иной ученик, или же учитель, который сначала вывел ученика, а потом уже тот в свою очередь выплеснул свой гнев на более слабого одноклассника.

  • full

    full
    47 минут назад

    Придется увеличить количество гастроэнтерологов, однако...

  • invv

    invv
    38 минут назад



    Аликанте , сегодня, 10:31

    какой нормальный психолог за копейки будет работать в школе?



    Для нормальной зарплаты учителям денег нет, а тут еще психолог. "Где деньги, Зин?" (Высоцкий). Скорее всего обяжут классного руководителя, ну и эффект будет соответствующий, для галочки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    Rick1979

    надо не дополнительных психологов нанимать, а устанавливать камеры круглосуточного наблюдения во всех классах,



    И что там ночью-то снимать?!



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