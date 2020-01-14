Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:20 5

Количество россиян-банкротов за 2019 год выросло почти на 57 %

Количество россиян-банкротов за 2019 год выросло почти на 57 %
Фото: pixabay.com

В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами. Это на 56,8 % больше, чем за 2018 год, следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Уточняется, что за четыре года общее количество россиян, воспользовавшихся процедурой потребительского банкротства, составило 163 235 человек. При этом, согласно оценкам кредитных бюро, потенциальных банкротов в России около 1 миллиона человек.

В 2019 года по итогам процедур банкротства кредиторам удалось вернуть 8 миллиардов рублей из требуемых 225,6 миллиарда (3,5 %). По данным «Федресурса», в 2018 году кредиторы вернули всего 2,7 % от общей требуемой суммы — 6,6 миллиарда рублей из 239,8 миллиарда рублей. Отмечается, что в 2019 году в 71 % дел о банкротстве кредиторы не смогли получить никаких выплат от должников. Основной причиной является то, что еще на входе в процедуру у граждан отсутствовало имущество, которое могло бы пойти на выплаты.

Согласно данным «Федресурса», в абсолютном выражении больше всего личных банкротств в 2019 году было зарегистрировано в Москве и Московской области — 5 089 и 4 315 человек соответственно. Третье место по количеству обанкротившихся жителей за прошедший год занимает Самарская область — 3 003 банкрота.

При этом максимальное число банкротств в пересчете на 100 тысяч населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112 человек на 100 тысяч населения), а также в Пензенской (111 человек) и Вологодской областях (102 человека). В общей сложности по России за 2019 год зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тысяч населения, пишет РБК.

Просмотров всего: 218

#финансы #экономика

распечатать


Общество 1

В Амурском отделении соцстраха рассказали о новых размерах пособий
Общество 6

Российские сотовые операторы повышают тарифы на связь
Общество 2

В Амурской области задолженность по зарплате на 1 января составила 49 миллионов рублей
Происшествия

В Амурской области осудили директора, преднамеренно обанкротившего предприятие ЖКХ

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    ЕР гонит страну ко дну

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад



    Трете место по количеству



    АИ!

  • Noir

    Noir
    58 минут назад

    ЛайКа



    Трете место по количеству



    АИ!



    "Заметили ошибку?

    Выделите текст и

    нажмите Ctrl+Enter"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    38 минут назад

    Noir

    ЛайКа



    Трете место по количеству



    АИ!



    "Заметили ошибку?

    Выделите текст и

    нажмите Ctrl+Enter"



    А науфик?! Так веселее



    АИ сегодня вообще жжёт нипадецки https://forum.amur.info/news/185230/?page=last



  • Noir

    Noir
    23 минуты назад

    Старый Новый год видать хорошо отметили)

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь