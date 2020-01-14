Правила перевозки животных в самолетах менять не будут

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Российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений. Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) ввести единые требования по габаритам.

Ранее общественники предложили Минтрансу ввести единые требования по габаритам переносок для комнатных животных (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений) и весу (запретить устанавливать норму ниже 8 килограммов). По словам главы ООП Ильи Зотова, также следует разрешить доплачивать за «избыточный» вес питомцев. Он отметил, что правила провоза домашних животных в салоне должны учитывать размер воздушного судна и не влиять на безопасность. Но при этом нужно иметь в виду и пожелания пассажиров.

Поскольку эти предложения ООП не поддержано, путешественникам придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы — это создает дополнительные стимулы для конкуренции, считают эксперты.

В салон самолета можно брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что при этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно, пишут «Известия».

Сегодня у большинства отечественных перевозчиков максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 килограммов (вместе с переноской). Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия», «Победа» и «Аврора»), а также S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», Red Wings и др.

Самая жесткая норма у «Северстали» – 5 килограммов. Наиболее лояльны к толстым животным Utair и «Нордавиа» — они разрешают перевозить в салоне питомцев весом до 10 и 12 килограммов соответственно. При этом габариты переносок у разных авиакомпаний варьируются от 96 до 126 сантиметров по сумме трех измерений.

Внимание к теме перевозки животных привлек случай с Михаилом Галиным и его котом Виктором. Мужчина в ноябре 2019-го направлялся из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Но в российской столице ему не разрешили взять животное в салон самолета из-за лишних 2 килограммов. Чтобы не сдавать питомца в багаж, он взвесил на регистрации похожего кота знакомых, а в самолет пронес Виктора. Уже во Владивостоке мужчина рассказал об этой истории в соцсетях. За нарушение правил авиакомпания аннулировала у него около 400 тысяч бонусных миль.