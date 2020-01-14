Открыта продажа авиабилетов на рейсы Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Регулярные полёты перевозчик начнёт выполнять с 27 апреля 2020 года.

Рейсы запланированы по понедельникам и средам на лайнерах Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров. Маршрут из Комсомольска в Благовещенск включен в субсидированные региональные перевозки на 2020 год. Стоимость билетов на этой линии составляет 4 950 рублей,пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Отправка рейсов из Благовещенска в Комсомольск назначена на 12:50 местного времени, прибытие – в 15:20. Обратный полёт из города Юности в столицу Амурской области планируется в 16:05, посадка в аэропорту Благовещенска – в 16:45.