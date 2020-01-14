Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 1

МЧС: водители в Амурской области стали чаще не пропускать спецтранспорт

МЧС: водители в Амурской области стали чаще не пропускать спецтранспорт

В последнее время участились случаи, когда автомобилисты не уступают дорогу спецтранспорту разных ведомств. Об этом рассказали в амурском управлении МЧС, чей транспорт водители тоже часто не пропускают. Включённые проблесковые маячки и звуковая сигнализация на реакцию автовладельцев на дороге не влияют.

Из-за этого количество аварий растет из года в год, говорят сотрудники МЧС, призывая граждан уступать дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами не только на улично-дорожной сети, но и на внутридворовых территориях. По правилам дорожного движения при приближении спецтранспорта водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд. Запрещается выполнять обгон такого транспорта.

С августа прошлого года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно им непредоставление преимущества в движении спецавтомобилю, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

«При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского трафика это достаточно сложно сделать. От времени прибытия на место происшествия или пожар напрямую зависят жизни и здоровье многих людей. Важно, чтобы водители помнили об этом и уступали дорогу спецавтомобилям», – сказали в амурском управлении МЧС.

Просмотров всего: 204

#транспорт

распечатать


Происшествия

Благовещенец после угона автомобиля отправился в колонию строгого режима
Общество

Правила перевозки животных в самолетах менять не будут
Общество

Открыта продажа авиабилетов на рейсы Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск
Общество 3

В Свободном утверждён проект реконструкции путепровода через Транссиб
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь