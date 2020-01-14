МЧС: водители в Амурской области стали чаще не пропускать спецтранспорт

В последнее время участились случаи, когда автомобилисты не уступают дорогу спецтранспорту разных ведомств. Об этом рассказали в амурском управлении МЧС, чей транспорт водители тоже часто не пропускают. Включённые проблесковые маячки и звуковая сигнализация на реакцию автовладельцев на дороге не влияют.

Из-за этого количество аварий растет из года в год, говорят сотрудники МЧС, призывая граждан уступать дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами не только на улично-дорожной сети, но и на внутридворовых территориях. По правилам дорожного движения при приближении спецтранспорта водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд. Запрещается выполнять обгон такого транспорта.

С августа прошлого года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно им непредоставление преимущества в движении спецавтомобилю, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

«При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского трафика это достаточно сложно сделать. От времени прибытия на место происшествия или пожар напрямую зависят жизни и здоровье многих людей. Важно, чтобы водители помнили об этом и уступали дорогу спецавтомобилям», – сказали в амурском управлении МЧС.