В Свободном утверждён проект реконструкции путепровода через Транссиб
В Свободном утвержден проект реконструкции автомобильного моста, где в октябре 2018 года случилось ЧП – часть строения рухнула на железнодорожный состав. Глава города Владимир Константинов подписал соответствующее постановление.
Документ будет размещён на сайте Свободного и опубликован в ближайшем номере официального городского издания – газете «Зейские огни».
Постановление принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в Свободном 18 ноября 2019 года. На них была рассмотрена документация по проекту планировки территории и проекту межевания территории, где будет вестись реконструкция автодорожного путепровода. Постановление принято с учётом заключения о результатах публичных слушаний.
Подготовка и принятие этих документов – важные этапы работы по восстановлению автодорожного сообщения с залинейным микрорайоном Свободного, которое было прервано после обрушения путепровода 9 октября 2018 года.
Просмотров всего: 182
#Свободный #строительство #транспорт