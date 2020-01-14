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14января
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сегодня, 09:57 3

В Свободном утверждён проект реконструкции путепровода через Транссиб

В Свободном утверждён проект реконструкции путепровода через Транссиб

В Свободном утвержден проект реконструкции автомобильного моста, где в октябре 2018 года случилось ЧП – часть строения рухнула на железнодорожный состав. Глава города Владимир Константинов подписал соответствующее постановление.

Документ будет размещён на сайте Свободного и опубликован в ближайшем номере официального городского издания – газете «Зейские огни».

Постановление принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в Свободном 18 ноября 2019 года. На них была рассмотрена документация по проекту планировки территории и проекту межевания территории, где будет вестись реконструкция автодорожного путепровода. Постановление принято с учётом заключения о результатах публичных слушаний.

Подготовка и принятие этих документов – важные этапы работы по восстановлению автодорожного сообщения с залинейным микрорайоном Свободного, которое было прервано после обрушения путепровода 9 октября 2018 года.

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#Свободный #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Дибилы, китайцы бы до конца 2018 года уже построили новый! Эти недоношенные 2 года бумажки из кабинета в кабинет носят! Сказочные.... просто

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    52 минуты назад

    За полтора года подписали только постановление. М-да

    А когда будет готова проектно-сметная документация? Сколько времени уйдет на ее государственную экспертизу?

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