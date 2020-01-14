В Свободном утверждён проект реконструкции путепровода через Транссиб

Документ будет размещён на сайте Свободного и опубликован в ближайшем номере официального городского издания – газете «Зейские огни».

Постановление принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в Свободном 18 ноября 2019 года. На них была рассмотрена документация по проекту планировки территории и проекту межевания территории, где будет вестись реконструкция автодорожного путепровода. Постановление принято с учётом заключения о результатах публичных слушаний.

Подготовка и принятие этих документов – важные этапы работы по восстановлению автодорожного сообщения с залинейным микрорайоном Свободного, которое было прервано после обрушения путепровода 9 октября 2018 года.