В Амурской области и других регионах ДФО заканчиваются места для свалок

Счетная палата России заявила о том, что достижение целей и целевых показателей по эффективному обращению с мусором в рамках нацпроекта «Экология» может быть отсрочена. При этом через шесть лет некуда будет выкидывать отходы, поскольку все предназначенные для этого места закончатся.

По данным ведомства, в 11 регионах, в том числе в Еврейской автономии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях не приступили к работе региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). А емкости имеющихся полигонов в 10 регионах, среди которых Амурская область, Камчатский и Приморский края и Чукотка, будут исчерпаны с 2020 по 2024 год, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

Как отмечается в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, в семи регионах, в том числе в Камчатском и Приморском краях, а также на Чукотке, остаточная емкость полигонов закончится в ближайшее время. По мнению аудиторов Счетной палаты, критичная ситуация с местами захоронения отходов там не изменится.

Анализ плана мероприятий по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» показал, что в нем не учтены необходимые мероприятия для формирования комплексной системы обращения с ТКО. Нет там и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.