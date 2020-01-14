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14января
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сегодня, 09:55 4

В Амурской области и других регионах ДФО заканчиваются места для свалок

В Амурской области и других регионах ДФО заканчиваются места для свалок
Фото: pixabay.com

Счетная палата России заявила о том, что достижение целей и целевых показателей по эффективному обращению с мусором в рамках нацпроекта «Экология» может быть отсрочена. При этом через шесть лет некуда будет выкидывать отходы, поскольку все предназначенные для этого места закончатся.

По данным ведомства, в 11 регионах, в том числе в Еврейской автономии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях не приступили к работе региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). А емкости имеющихся полигонов в 10 регионах, среди которых Амурская область, Камчатский и Приморский края и Чукотка, будут исчерпаны с 2020 по 2024 год, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

Как отмечается в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, в семи регионах, в том числе в Камчатском и Приморском краях, а также на Чукотке, остаточная емкость полигонов закончится в ближайшее время. По мнению аудиторов Счетной палаты, критичная ситуация с местами захоронения отходов там не изменится.

Анализ плана мероприятий по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» показал, что в нем не учтены необходимые мероприятия для формирования комплексной системы обращения с ТКО. Нет там и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    48 минут назад

    Потому что мусор нужно сортировать и перерабатывать, а захоронять не более 15 - 20%!

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    но место в карманах за вывоз ТБО с этим ни как не связано)))

  • Met

    Met
    32 минуты назад

    пишут же все что весь мусор будет перерабатываться а не захороняться, а тут уже врут, что мест захоронения не хватает, одна рука не знает что делает вторая. посадки и расстрелы

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