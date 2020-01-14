В Циолковском школьников научат запускать модели ракет

В Амурской области на космодроме Восточный открылся инженерно-космический клуб «Наследники Циолковского». Здесь ребята будут учиться аэрокосмонавтике, проектированию, моделированию, робототехнике и даже запускать ракеты. В клуб уже записались 40 детей.

Занятия проводятся в методическом кабинете культурно-досугового центра «Восток» по вечерам; они начнутся уже в январе. Как сообщает пресс-служба ЦЭНКИ, на занятиях ребята приобретут различные навыки – такие как проектирование, конструирование, дизайн, командная работа, публичные выступления и критическое мышление. Преподаватели планируют не только проведение занятий по ракетомоделированию, но и отработку инженерных навыков во время запусков изделий школьников.

На первом занятии ребят поприветствовали директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» Роман Бобков, глава Циолковского Сергей Левицкий и руководитель клуба «Наследники Циолковского» Алексей Тимченко. В день открытия клуба его воспитанников в Циолковский посетил мобильный технопарк «Кванториум». Ребята познакомились с площадкой дополнительного образования и инженерно-техническим творчеством, изучили возможности геоинформационных систем, VR-технологии, основы графического дизайна. Также им рассказали об особенностях строения ракеты, ее запуска и системы спасения. Школьники сконструировали макет ракеты и произвели «настоящий» запуск. Следующий мастер-класс наставники мобильного технопарка «Кванториум» проведут в апреле – перед запуском ракеты-носителя с космодрома Восточный. Также обсуждается вопрос о включении Циолковского в маршрут передвижного технопарка в 2021 году.

Инженерно-космический клуб организован советом молодежи филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный». Помещение для занятий предоставила администрация ЗАТО Циолковский. Для его первоначального оснащения использовали средства гранда от Росмолодежи. Занятия для ребят будут проводить выпускники технических вузов, действующие специалисты и инженеры ФГУП «ЦЭНКИ», приглашенные специалисты и партнеры клуба из политехнического колледжа, Амурского государственного университета, Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» и другие.

Планируется, что клуб станет площадкой, на которой будет проходить обучение по шести направлениям: аэрокосмическое, проектирование, моделирование, радиотехническое, робототехническое и естественно-научное.