Коньяку собираются дать новое название: обзор прессы

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Бык забодал легковые машины; из Крыма выживают русский бизнес; дворников переименуют в квартальных надзирателей; симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

О чем можно прочесть в «Российской газете». Я пробежал глазами заметку о том, как в одной из деревень Вологодской области бык напал на две легковые машины. Их хозяйки приехали из города погостить, оставили автомобили на улице, а тут мимо проходил бычок. Почему он машины принял за коров, не говорится, значит, такие машины были. Но напал он на них от всей бычьей души. Наломал на несколько десятков тысяч рублей. Хорошо, что хозяйки в доме были, подумал я, читая.

Еще в газете пишут о том, как уничтожили горы снюса в Свердловской области – никотиновые таблетки закопали. Представляете, как будут выглядеть обкурившиеся черви?! Еще узнаете, что для того, чтобы повысить престиж профессии дворника, в Ялте их будут называть квартальными надзирателями. Правда, при этом заставят еще и надзирать.

Также в номере

Если вы помните, мы несколько раз рассказывали о краже века из Дрезденского музея, из которого средь бела дня неизвестные увели уникальные драгоценности, стоимость коих зашкаливает за миллиард долларов. Эксперты с грустью констатировали, что, скорее всего, бриллианты повыколупывают из оправ и будут продавать раздельно. Но вот сегодня «Российская газета» сообщила, что преступники вышли на связь и предложили за 9 миллионов долларов выкупить пару предметов из коллекции. Однако прокурор Дрездена считает, что это, скорее всего, пранкеры. Как бы там ни было, драгоценности пока у воров.

Очень интересно

Дайджест «Удивительный мир» рассказал о попытке команды музыковедов и программистов дописать произведение Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что таким образом досочиняют десятую симфонию знаменитого композитора, которую тот не успел закончить. После смерти Бетховена осталось несколько рукописных набросков и планов, которым и воспользуется команда программистов для составления программы. Искусственный интеллект уже проанализировал всё имеющееся наследие композитора и выявил алгоритмы, необходимые для работы. Осталось перевести все это в ноты. Про соблюдение авторских прав пока ничего не говорится.

Полный абзац

«Известия» пишут, что уже через год с прилавков магазинов может исчезнуть коньяк. Сам напиток вообще-то останется, куда ж его денешь, а вот с названием начались непонятки. Согласно техрегламенту на этикетках уже нельзя будет указывать традиционное название напитка. На них должно быть написано: «Крепкий напиток из дистиллята винного для бренди». Изготовители опасаются, что это приведет к дополнительным расходам (что естественно) и запутает покупателей.

Если следовать логике, то тогда и шампанское нельзя называть шампанским. Но это ладно, со спиртными напитками более-менее все объяснимо. Но вот как называть автомобилями то, что выпускается в родном отечестве?!

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой». Много полезного. Например, узнаете, почему из Крыма выживают русский бизнес. Если в двух словах, то потому, что не только мы считаем, что Крым – наш. Еще узнаете, как похудеть после праздников. Буду рад, если вы назовете мне хоть одно издание, которое об этом не пишет. Еще говорится, что черный хлеб подорожает. Буду рад, если вы назовете мне хоть что-то, что не дорожает.

Ну и описан один из самых эффективных способов борьбы с австралийскими пожарами. Модель Кейлен Уорд дарит тем, кто жертвует 10 долларов на тушение огня, свое интимное фото. Между прочим, уже 700 тысяч баксов собрала!