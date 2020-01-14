В Амурском отделении соцстраха рассказали о новых размерах пособий

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Увеличение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей повлияло на размеры ряда пособий. Об изменениях рассказали в Амурском отделении Фонда социального страхования РФ.

Если страховой случай (временная нетрудоспособность, беременность и роды, отпуск по уходу за ребенком) наступил после 1 января 2020 года, для такой категории граждан при расчете пособий будет применен МРОТ в размере 12 130 рублей.

Если отпуск по беременности и родам начинался в 2019 году (с 1 января по 31 декабря), то минимальная величина среднего дневного заработка для расчета «декретного» пособия была равна 370 рублям 85 копейкам. По страховым случаям, возникшим с 1 января 2020 года, минимальный размер пособия по беременности и родам будет рассчитываться из нового минимального среднедневного заработка – 398 рублей 79 копеек, пояснили в ведомстве.

Новые значения минимальных пособий по беременности и родам с 1 января 2020 года при разной продолжительности отпуска следующие:

– 55 830 рублей 60 копеек – в общем случае;

– 77 365 рублей 26 копеек – при многоплодной беременности;

– 62 211 рублей 24 копейки – при осложненных родах.

Размер пособия по временной нетрудоспособности за календарный месяц (31 день) составит 12 362 рубля 49 копеек. Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет, рассчитанный из МРОТ, также увеличится и составит 4 852 рубля в месяц. Если пособие было назначено до 1 января 2020 года, увеличение МРОТ никак не повлияет на его размер. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми не изменился и составляет 6 554 рубля 89 копеек.

В районах и местностях, в которых применяется районный коэффициент, пособия рассчитываются с учетом этих коэффициентов, уточнили в отделении. Телефоны горячей линии Амурского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по вопросам назначения и выплаты пособий – 8(4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет застрахованного, расположенные по адресу http://cabinets.fss.ru/, предварительно зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru. Также рассчитать свое пособие можно, воспользовавшись сервисом ФСС «Калькулятор пособий» по ссылке http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest.