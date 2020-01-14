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Выбор читателей за 13 января

Выбор читателей за 13 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 13 января.

В Благовещенске массово эвакуируют учебные заведения

Утром 13 января в Благовещенске начали эвакуировать детей из учебных заведений. Сообщения об этом поступили в редакцию ИА «Амур.инфо». Сведения подтвердили городские власти.

На трассе в Приамурье произошла автокатастрофа, сообщается о погибшем (фото)

Утром 13 января в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии с места автокатастрофы на трассе в Амурской области. При этом сообщается, что погиб водитель джипа. Происшествие прокомментировали в управлении ГИБДД по региону.

В Благовещенске пропала девочка

В Благовещенске пропала Злата Черненко 2007 года рождения. Девочка 12 января ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Злату разыскивает МО МВД России «Благовещенский».

«Верни ее туда, откуда взяла!»: многодетная мама о воспитании своих и приемных детей

Каково это – воспитать 11 детей, шестеро из которых приемные? Об этом в программе «Простые вопросы» расскажет многодетная мама Анна Светличная. В 2019 году Анна Николаевна победила в областном конкурсе «Поступки и люди» в номинации «Большое сердце».

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#Обзор #интернет #СМИ

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