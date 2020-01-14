Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России

Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят ДТП. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты РФ, подводя итоги промежуточных результатов мониторинга о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в Улан-Удэнской агломерации было выявлено увеличение аварийно опасных участков на 194 %, притом что власти отчитывались о снижении на 76 %, в Кировской агломерации снижение составило не 64,9 %, а 24,3 %.

Кроме того, в ряде субъектов были выявлены рост и появление новых мест концентраций ДТП на региональных и местных дорожных сетях.

«Так, в Приморском крае в 2017 году было зафиксировано 56 мест концентраций ДТП, в 2018 году — 76; в Волгоградской области — 40, 57; в Омской области — 89 и 128 соответственно», — сказано в сообщении.

Таким образом, заключают эксперты, система управления субъектами РФ в рамках нацпроекта «не обеспечивает своевременную реализацию проектных мероприятий и качественное выполнение ремонтных работ». В связи с этим было рекомендовано направить обращение в Генеральную прокуратуру, а также ряд информационных писем главам министерств и региональным властям.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» охватывает 83 субъекта РФ и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов. Его реализация началась в декабре 2018 года, пишут «Известия».