Гороскоп 14 января: Стрельцам необходим отдых, а Рыбам стоит быть откровенными

Восход Солнца: 08:24

Заход Солнца: 16:52

Солнце в Козероге.

Овен. День откровений и открытий. Творческий подход может привести к раскрытию внутреннего потенциала. Просчитав и продумав все варианты, Вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Перемены в материальной жизни воспринимайте как должное.

Телец. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хороший день для прогулок. Активность в коммерческой деятельности повлечет за собой финансовые потери. Сны следует истолковывать наоборот.

Близнецы. Венера благоприятствует женщинам-Близнецам. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Этот день может подарить Вам встречу, которая, вероятно, со временем закончится браком. Вы будете чувствовать себя самой гармоничной парой в мире. Мужчинам-Близнецам предстоит отстаивать свои взгляды.

Рак. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит многое не предвзято оценить и обдумать. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда.

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Лев. День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут Вам радость и уверенность в собственных силах, порадуют своей откровенностью и теплотой. Возрастает ваше личное обаяние, шарм.

Дева. Сатанинский день. Судьба по-прежнему испытывает Вас на прочность. Низкий жизненный потенциал может повлиять на работоспособность Дев, что приведет к раздражительности. Критические замечания в Ваш адрес могут накалить атмосферу до предела, однако практический подход к делу и незлопамятность вернут отношения в приемлемое русло. Общение с лицами противоположного пола не обещает успеха.

Весы. Неблагоприятный день для активных начинаний и борьбы. Возможно, именно сегодня Вас настигнут нерешенные проблемы или прежние ошибки в делах. По возможности сократите общение. Вероятны конфликты в отношениях с людьми. Следите за своими тратами. Запланированные покупки лучше отложить на другой день.

Скорпион. Звезды рекомендуют не принимать сегодня никаких кардинальных решений и не заниматься делами, требующими ответственности и коллективных действий: не исключено, что кто-то попытается чинить Вам препятствия. В любом деле руководствуйтесь политикой кнута и пряника. Проблемы в личных отношениях могут заставить принять жесткое решение.

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Стрелец. Сегодня Вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами. Вам на некоторое время может показаться, что эти проблемы могут свести на нет весь ваш жизненный потенциал. Возможно, Вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Вам необходим полноценный и продолжительный отдых.

Козерог. Сегодня любые коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня. Сны бывают вещими, следует ожидать их исполнения.

Водолей. Не исключено, что сегодня Вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит Вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Рыбы. День разочарований. Возможно, что, подведя итог рабочей недели, Вы останетесь недовольны. Вполне вероятно, что планам и надеждам, связанным с отпуском или отдыхом, не суждено осуществиться. Не исключено, что Вы займетесь новым делом, причем совсем не тем, к которому готовились. С близкими людьми не бойтесь быть откровенными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев