Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость
сегодня, 20:50 0

В благовещенском бассейне «Надежда» школьников будут учить плавать

В благовещенском бассейне «Надежда» школьников будут учить плавать
Фото: pixabay.com

В бассейне «Надежда» Благовещенска пройдет «Всеобуч по плаванию». В рамках проекта благовещенские школьники смогут овладеть базовыми навыками. Обучение ребят будет проходить за счет средств городского бюджета.

Проект разработан педагогами ДЮСШ № 1 (бассейн «Надежда») Романом Узловым и Егором Теплинским. Специалисты разделили программу обучения на два этапа.

Базовый уровень «Всеобуч по плаванию» предусматривает 12 уроков, на которых ребенок учится не бояться воды, держаться на воде, осваивает базовые физиологические особенности координации движения тела и дыхания в воде, овладевает элементарными навыками гребковых движений руками и ногами.

Углубленный уровень «Элементы спортивного плавания» осваивается за 24 урока, во время которых ученик овладевает навыками плавания двумя базовыми стилями — кролем на груди и кролем на спине.

Первыми участниками проекта станут 60 учащихся школы № 5 Благовещенска в возрасте 8-9 лет. Занятия у них начнутся 20 января, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 145

#дети #спорт

распечатать


Общество

Новый детский сад в Белогорске принял первых воспитанников
Общество 1

«Верни ее туда, откуда взяла!»: многодетная мама о воспитании своих и приемных детей
Спорт 3

Появилось расписание хоккейных матчей на льду Амура 18 января
Общество

Беременным амурчанкам предлагают самим сшить одежду своим малышам (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь