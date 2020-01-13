В благовещенском бассейне «Надежда» школьников будут учить плавать

В бассейне «Надежда» Благовещенска пройдет «Всеобуч по плаванию». В рамках проекта благовещенские школьники смогут овладеть базовыми навыками. Обучение ребят будет проходить за счет средств городского бюджета.

Проект разработан педагогами ДЮСШ № 1 (бассейн «Надежда») Романом Узловым и Егором Теплинским. Специалисты разделили программу обучения на два этапа.

Базовый уровень «Всеобуч по плаванию» предусматривает 12 уроков, на которых ребенок учится не бояться воды, держаться на воде, осваивает базовые физиологические особенности координации движения тела и дыхания в воде, овладевает элементарными навыками гребковых движений руками и ногами.

Углубленный уровень «Элементы спортивного плавания» осваивается за 24 урока, во время которых ученик овладевает навыками плавания двумя базовыми стилями — кролем на груди и кролем на спине.

Первыми участниками проекта станут 60 учащихся школы № 5 Благовещенска в возрасте 8-9 лет. Занятия у них начнутся 20 января, сообщает администрация Благовещенска.