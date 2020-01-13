Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:36 0

В Чигирях, где авто протаранило трубу, без воды остались более 400 человек

В Чигирях, где авто протаранило трубу, без воды остались более 400 человек
Фото: Скриншот видео

Прокуратура Благовещенского района по поручению прокуратуры области проводит проверку в связи с аварийной ситуацией в поселке Чигири. Как писало Амур.инфо, вечером 13 января грузовик протаранил теплотрассу.

Установлено, что в результате повреждения трубопровода в районе улице Новой от услуг теплоснабжения и водоснабжения оказались отключены 6 многоквартирных жилых домов и жилые дома в частном секторе. Коммунальные услуги не предоставляются более чем 400 гражданам.

Предварительно, причиной аварии является повреждение трубопровода транспортным средством, осуществляющим перевозку негабаритного груза. На контроле прокуратуры находится своевременность устранения дежурными службами аварийной ситуации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского района, грузовик сбил проложенные наземной прокладкой сети тепловодоснабжения, поврежден компенсатор. Сети протяженностью около 60 метров и сам компенсатор подлежат замене. На данный момент на месте работает бригада из 8 человек. Поврежденные фрагменты уже вырезаны, материал для дальнейшей работы имеется в наличии. Далее рабочие приступят к прокладке временной трассы.

Просмотров всего: 202

#ДТП #ЖКХ #транспорт

распечатать


Общество 1

В Чигирях грузовик протаранил теплотрассу (видео)
Общество 2

В Приморье резко вырастут продажи электромобилей
Происшествия

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек
Происшествия 3

На трассе в Приамурье произошла автокатастрофа, сообщается о погибшем (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь