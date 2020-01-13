В Чигирях, где авто протаранило трубу, без воды остались более 400 человек

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Установлено, что в результате повреждения трубопровода в районе улице Новой от услуг теплоснабжения и водоснабжения оказались отключены 6 многоквартирных жилых домов и жилые дома в частном секторе. Коммунальные услуги не предоставляются более чем 400 гражданам.

Предварительно, причиной аварии является повреждение трубопровода транспортным средством, осуществляющим перевозку негабаритного груза. На контроле прокуратуры находится своевременность устранения дежурными службами аварийной ситуации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского района, грузовик сбил проложенные наземной прокладкой сети тепловодоснабжения, поврежден компенсатор. Сети протяженностью около 60 метров и сам компенсатор подлежат замене. На данный момент на месте работает бригада из 8 человек. Поврежденные фрагменты уже вырезаны, материал для дальнейшей работы имеется в наличии. Далее рабочие приступят к прокладке временной трассы.