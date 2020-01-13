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13января
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сегодня, 19:21 1

В Чигирях грузовик протаранил теплотрассу (видео)

В Чигирях грузовик протаранил теплотрассу (видео)
Фото: Амур.инфо

В селе Чигири Благовещенского района произошло нестандартное ДТП. Грузовой автомобиль въехал в теплотрассу и демонтировал ее. Видео последствий аварии запечатлели местные жители.

Они боятся, что останутся без тепла. Кадры произошедшего появились в Инстаграме. «Село Чигири, прорвало трубу, въехала машина, сейчас останемся без отопления», – говорит автор видео за кадром.

В пресс-службе Благовещенского района сообщили, что на место выехали глава района, его первый зам, а также сотрудники ЖКХ. Информацию о произошедшем пообещали сообщить позже.

Просмотров всего: 340

#ДТП #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    37 минут назад



    дежурными службами аварийной ситуации.



    "А кто там сейчас дежурная служба?"

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