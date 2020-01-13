В Чигирях грузовик протаранил теплотрассу (видео)

Фото: Амур.инфо

В селе Чигири Благовещенского района произошло нестандартное ДТП. Грузовой автомобиль въехал в теплотрассу и демонтировал ее. Видео последствий аварии запечатлели местные жители.

Они боятся, что останутся без тепла. Кадры произошедшего появились в Инстаграме. «Село Чигири, прорвало трубу, въехала машина, сейчас останемся без отопления», – говорит автор видео за кадром.

В пресс-службе Благовещенского района сообщили, что на место выехали глава района, его первый зам, а также сотрудники ЖКХ. Информацию о произошедшем пообещали сообщить позже.