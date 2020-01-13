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13января
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На переправе в Михайловском районе открыли международные перевозки

На переправе в Михайловском районе открыли международные перевозки
Фото: pixabay.com

13 января на международной ледовой переправе через реку Амур на территории Михайловского района открылись международные грузопассажирские перевозки. В первый день работы на направлении Поярково – Сюнькэ границу пересекли 15 российских грузовых автомобилей.

Решение о возобновлении с 13 января 2020 года государственного контроля в пункте пропуска Поярково было принято на координационном совете смешанного пункта пропуска Поярково, который состоялся 10 января.

По итогам замеров, произведенных комиссией за состоянием ледовых переправ, наименьшая толщина льда на российской части переправы составила 74 сантиметра, что позволяет осуществлять перевозки на направлении Поярково (РФ) – Сюнькэ (КНР) автомобильным транспортом грузоподъемностью не более 32 тонн.

Грузопассажирские перевозки на данном направлении осуществляются с 08:00 до 17:00. Выходные дни – суббота и воскресенье, сообщает амурское минэкономразвития.

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#Китай #таможня

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