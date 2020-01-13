На переправе в Михайловском районе открыли международные перевозки

Решение о возобновлении с 13 января 2020 года государственного контроля в пункте пропуска Поярково было принято на координационном совете смешанного пункта пропуска Поярково, который состоялся 10 января.

По итогам замеров, произведенных комиссией за состоянием ледовых переправ, наименьшая толщина льда на российской части переправы составила 74 сантиметра, что позволяет осуществлять перевозки на направлении Поярково (РФ) – Сюнькэ (КНР) автомобильным транспортом грузоподъемностью не более 32 тонн.

Грузопассажирские перевозки на данном направлении осуществляются с 08:00 до 17:00. Выходные дни – суббота и воскресенье, сообщает амурское минэкономразвития.