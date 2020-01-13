Новый детский сад в Белогорске принял первых воспитанников

В Белогорске в микрорайоне Транспортный открылся новый детский сад на 170 мест. Это одно из трёх дошкольных учреждений в Приамурье, которое построили благодаря нацпроекту «Демография». Строительство детсада началось в 2018 году.

Трёхэтажное здание предназначено для работы с детьми в возрасте от 2 месяцев. В здании есть подсобные помещения, медицинский блок, пищеблок, три группы для детей раннего возраста, одна из них для детей от 2 месяцев до 1 года, две другие – от 1 года до 3 лет. Также в саду находятся три группы для детей среднего дошкольного возраста и ещё три – для детей старшего дошкольного возраста, помещения для гимнастических и музыкальных занятий, подсобные помещения.

«Приём детей начался с 7:30. В первый день родители привели 116 детей. Ранее записалось на посещение 206 человек. Сейчас будем анализировать посещаемость», – прокомментировал мэр города Белогорска Станислав Мелюков.

В Благовещенске новый детский сад в микрорайоне «Подсолнухи» тоже принял первых воспитанников. Путевки в дошкольное учреждение получили 120 малышей.

«Родители воспитанников смогли познакомиться с условиями, в которых будут воспитываться их дети, им все очень нравится. Объект уже успели оценить специалисты, которые также остались довольны методическим, техническим наполнением детского сада и выполненными строительными работами. Благодаря появлению этого корпуса у нас в городе еще 120 родителей смогли выйти на работу. На сегодняшний день проблема с местами в дошкольных учреждениях для ребят от трех лет у нас решена полностью, сейчас мы работаем над тем, чтобы создавать места для малышей младше трех лет», — подчеркнула мэр амурской столицы Валентина Калита.

Площадь двухэтажного здания составляет 3 188 квадратных метров. В корпусе оборудованы современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий, пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри. В нем с комфортом могут находиться 6 групп, 3 из которых предназначены для детей в возрасте до трех лет. Здание дошкольного учреждения город приобрел благодаря участию в национальном проекте «Демография». Стоимость объекта составила 146,9 миллиона рублей.

В ходе регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» в прошлом году завершилось строительство детского сада в Усть-Ивановке Ивановского района. Он рассчитан на 120 детей. В детском саду будут работать 6 групп, в каждую из которых будут ходить по 20 воспитанников. На строительство детского сада было выделено более 140 миллионов рублей из федерального, областного и районного бюджетов.

Ещё один детский сад, а точнее, второй корпус существующего учреждения в прошлом году построили в городе Свободном. Он также рассчитан на 120 мест. Строительство корпуса прошло в ходе программы «Социально-экономическое развитие Свободного».

Общая сумма строительства трех детских садов составила 492 миллиона рублей. Финансируется возведение дошкольных учреждений из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и муниципального.

В 2020 – 2021 годах городские власти планируют построить в Благовещенске в 800-м квартале детский сад.

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» реализуется в Приамурье до 2021 года. К этому времени построят детский сад в селе Екатеринославка на 70 мест, в посёлке Магдагачи на 50 мест, сообщает амурское правительство.