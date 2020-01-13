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13января
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В Таиланде зафиксирован первый случай пневмонии, вызванной коронавирусом

В Таиланде зафиксирован первый случай пневмонии, вызванной коронавирусом
Фото: pixabay.com

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, зафиксирован в Таиланде. Он был подтвержден у 61-летней китаянки из города Ухань 12 января во время лабораторного исследования. Пациентку вылечили, она готова вернуться в Китай.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул попросил общественность не паниковать, подчеркнув, что подконтрольное ему ведомство способно разрешить любую критическую ситуацию. По его словам, министерство занимается диагностикой и медицинским обслуживанием в соответствии с международными стандартами, а также тесно координирует свою деятельность с Всемирной организацией здравоохранения и соответствующими департаментами в аэропортах страны, сообщает Biang.

Министр напомнил, что с 3 января в таиландских аэропортах Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг, Пхукет и Чиангмай осуществляется проверка людей, прибывающих из города Ухань. Кроме того, усилен контроль в государственных и частных больницах страны. У 12 пациентов были обнаружены признаки этого заболевания, однако у большинства из них подтвердился сезонный грипп. С 8 января восемь пациентов с высокой температурой были выявлены с помощью термосканеров в аэропорту Суваннапхум и прошли лечение в Институте инфекционных заболеваний Бамраснарадура.

В конце декабря 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. 5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных в населенном пункте возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Еще 38 случаев заражения зафиксированы в Гонконге, по одному – в Сингапуре и Южной Корее.

9 января китайские эпидемиологи сообщили, что определили новый вид коронавируса, который стал возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань. В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном.

Ранее Амур.инфо писало, что появилась первая жертва нового заболевания. От пневмонии в китайском городе Ухань умер 61-летний мужчина.

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#здоровье #Китай #медицина #происшествия

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