В Приамурье будут судить иностранца, выплеснувшего горячую воду на сотрудника УФСИН

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В Амурской области предстанет перед судом гражданин Республики Казахстан. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника УФСИН.

По версии следствия, преступление было совершено в конце сентября 2019 года. Иностранца конвоировали в специализированном вагоне пассажирского поезда. В момент стоянки на станции Белогорск мужчина выплеснул из кружки горячую воду на сотрудника УФСИН России. Тем самым причинил ему ожог 1-2 степени, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пишет ведомство.