Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:05 0

В Приамурье будут судить иностранца, выплеснувшего горячую воду на сотрудника УФСИН

В Приамурье будут судить иностранца, выплеснувшего горячую воду на сотрудника УФСИН
Фото: vssut.sledcom.ru

В Амурской области предстанет перед судом гражданин Республики Казахстан. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника УФСИН.

По версии следствия, преступление было совершено в конце сентября 2019 года. Иностранца конвоировали в специализированном вагоне пассажирского поезда. В момент стоянки на станции Белогорск мужчина выплеснул из кружки горячую воду на сотрудника УФСИН России. Тем самым причинил ему ожог 1-2 степени, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пишет ведомство.

Просмотров всего: 126

#происшествия

распечатать


В России и мире

Возможно, тело подкинули: в Сети обсуждают падение модели из окна квартиры внука Михалкова

Происшествия

У жителя Тынды изъяли марихуану и порох
Происшествия

Ушедший из дома житель Уруши сам пришел в полицию

Происшествия

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь