Весной на Сахалине начнут строить космический комплекс

Весной 2020 года в черте города Поронайска начнется строительство космического комплекса «Сахалин». С него будут будет следить за полетами ракет с космодрома Восточный в Амурской области. Субподрядчик строительства трассового измерительного комплекса проинформировал власти муниципалитета о начале строительства.

Как сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы», трассовый измерительный пункт «Сахалин» необходим для приема, регистрации, а также передачи в центры обработки информации данных, получаемых с ракет-носителей и космических аппаратов. Проще говоря, «Сахалин» призван контролировать полет ракетно-космической техники, запускаемой с космодрома Восточный, на определенном участке траектории, которая пролегает над Поронайским районом.

Подробности изданию сообщила главный архитектор, начальник отдела архитектуры и землепользования администрации Поронайского района Ирина Бойцова. Земельный участок площадью 11 687 квадратных метров передали АО «Российские космические системы» (РКС) еще в сентябре 2016 года. Изначально речь шла о долгосрочной аренде, позже земля перешла в бессрочное пользование РКС. Ранее планировалось, что стройка начнется в 2018-м, затем сроки сдвинулись.

Земли расположены на пустыре на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода возле озерка с названием Алазея. На момент оформления участок стоил 35 миллионов рублей с небольшим. «Мы узнаем новости об этом объекте от субподрядчика строительства. Он информирует, что строительство развернется весной. Думаю, ближе к марту станут известны детали, – рассказала Ирина Бойцова. – Объект такого масштаба, думаю, построят в течение двух лет. Помимо инженерной инфраструктуры, антенн и оборудования необходимы административные здания и общежитие».

Как отмечает издание, территория до сих пор не огорожена, а совсем рядом в конце 2019 года развернулось другое важное и долгожданное строительство – возводятся очистные сооружения для Поронайска. В этом случае подрядчик подошел к делу основательно и ответственно: первым делом огородил строительную площадку, а уж затем проложил необходимые для стройки коммуникации.