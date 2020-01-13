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13января
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сегодня, 17:48 0

«Верни ее туда, откуда взяла!»: многодетная мама о воспитании своих и приемных детей

«Верни ее туда, откуда взяла!»: многодетная мама о воспитании своих и приемных детей

Каково это – воспитать 11 детей, шестеро из которых приемные? Об этом в программе «Простые вопросы» расскажет многодетная мама Анна Светличная. В 2019 году Анна Николаевна победила в областном конкурсе «Поступки и люди» в номинации «Большое сердце».

«Свои дети подрастали и постепенно улетали из гнезда. А я работала в соцзащите. Тогда еще не было приютов. К нам привозили детей. Женщина привезла в коляске ребеночка, оставила и ушла. Мы его помыли, одели и взяли к себе. Полтора года ему тогда было», – вспоминает Анна Николаевна.

Анна Николаевна часто общается с теми, кто намерен усыновить или взять ребенка под опеку. И часто отговаривает потенциальных родителей от этого шага.

«Лучше не брать детей, рассуждая так: "Он вырастет и будет мне благодарен". Нет, не будет. Ждать благодарности – это очень неблагодарное дело. Важно, чтобы ты смог помочь ребенку, сделать много для него. Чтобы он чувствовал, что он в семье, что он защищен», – советует многодетная мама.

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#дети #Простые вопросы

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