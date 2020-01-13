Комитет Госдумы не поддержал законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект, позволяющий идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать их за рассылку запрещенной информации. В заключении комитета отмечается, что законопроект «требует существенной доработки».

Проектом документа предлагается изменить федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и распространить требования к организаторам сервиса обмена сообщениями на всех организаторов распространения информации в сети Интернет.

«Предлагаемые меры связываются с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, поскольку такие сообщения влекут за собой дорогостоящие мероприятия по эвакуации граждан из мест массового пребывания. При этом компетентные органы представляются не способными выявить злоумышленника», – говорится в заключении комитета ГД.

При этом предлагаемые изменения повлияют на организаторов всех сервисов в Сети. В их числе мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, ленд-страницы, магазины, сообщества, чаты, поскольку все эти сервисы предоставляют своим пользователям возможность обмена сообщениями как индивидуально, так и публично.

«Законопроект необоснованно расширяет действие указанных требований, распространяя их на всех организаторов информационных сервисов, что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений в сети Интернет и давать оценку правомерности отправляемых пользователями сети сообщений, что приведет к массовому неисполнению требований закона. В данном случае, государству предлагается ввести правило о нарушении в отношении его граждан постулата о тайне переписки», – уточняется в заключении.

Законопроект, предполагающий нарушение анонимности и блокировку пользователей электронной почты, в Госдуму РФ внесли сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Андрей Клишас и Людмила Бокова являются авторами закона об изоляции Рунета.