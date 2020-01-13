Возможно, тело подкинули: в Сети обсуждают падение модели из окна квартиры внука Михалкова

Вокруг трагедии, случившейся с моделью Ксенией Пунтус, найденной под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, множатся странности. Появилась информация о том, что у нее был роман с другим человеком и, возможно, ее подкинули под его окна. Реакция членов семьи Михалковых тоже вызывает вопросы.

Изначально было две версии о том, как 21-летняя модель Ксения Пунтус оказалась лежащей со множественными травмами возле дома, в котором у внука Никиты Михалкова Андрея Бакова есть квартира. Первая версия связана с тем, что девушка выпала из окна квартиры Бакова (самостоятельно или с чьей-то помощью, неизвестно). По другой, Ксению будто бы выбросили в кусты из автомобиля.

Второй вариант озвучил сам дворник, обнаруживший модель на земле. По его словам, он услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел девушку в кустах.

«Я работаю дворником по ночам. Обходил территорию и наткнулся на девушку около 3:50 утра 11 января. Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте», – приводит слова дворника «Московский комсомолец».

Что касается правоохранителей, то они склоняются к первой версии, так как квартиру Андрея Бакова, записанную на его мать, известную актрису Анну Михалкову, опечатали. Один из жильцов рассказал о том, что случилось в ту ночь.

«Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись – может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. А вообще, этот Андрей крайне редко здесь бывает», – рассказали соседи.

Знакомые Ксении считают, что ситуация – недоразумение. По их сообщениям, она ведет здоровый образ жизни: не пьет, не курит, запрещенных веществ не употребляет. А некая подруга по имени Анастасия и вовсе убеждена, что вряд ли кто-то узнает правду об инциденте.

«Пока нам ничего неизвестно, но ясно одно – кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет», – заявила в интервью приятельница Ксении Пунтус.

В Сети пользователи обсуждают странное поведение семьи Михалковых. Так, комментаторы не понимают, почему мать Андрея Бакова, актриса Анна Михалкова, закрыла все комментарии у себя на странице в Инстаграме, хотя могла бы, по их логике, выразить сочувствие или поддержку Ксении. Что касается самого Андрея, то он и вовсе удалил все свои аккаунты в соцсетях. Интернет-пользователи считают это крайне подозрительным. Ведь ранее появилась информация, что Ксения встречалась вовсе не с ним, а с совершенно другим мужчиной. Говорят, в разговоре с полицией сам Андрей Баков утверждал, что после вечеринки вечером 10 января сильно напился и крепко уснул дома, поэтому не знал о том, что происходит в его квартире, сообщает «Дни.ру».

По последним сообщениям, девушка находится в тяжелом состоянии. Модель находится в отделении анестезиологии и реанимации.