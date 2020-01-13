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13января
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сегодня, 16:47 3

Появилось расписание хоккейных матчей на льду Амура 18 января

Появилось расписание хоккейных матчей на льду Амура 18 января
Фото: Амур.инфо

Стало известно расписание хоккейных матчей, которые пройдут 18 января на льду реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Информацию предоставили Biang.ru в управлении спорта Хэйхэ.

Церемония открытия китайско-российского хоккейного турнира пройдет на Амуре 18 января с 13:00 до 13:30. Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45. Соревнования между юношескими командами – с 13:45 до 14:40. Любительский матч между взрослыми – с 14:45 до 15:35. Затем в 15:40 состоится церемония награждения победителей.

Как сообщало Амур.инфо, подготовка к хоккейным матчам на Амуре вышла на финишную прямую. Установлена хоккейная коробка, где пройдут игры, трибуны и домики для обогрева, залита ледовая площадка.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пойдут только некоторые(((( простой народ сквозь автоматчиков будет смотреть..........

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Кто знает, что бы это значило? На китайской стороне, за хоккейной коробкой, соседи трассу какую-то флажками обозначили. Экскаваторы работали... Гонки какие-то будут?

  • Myxira

    Myxira
    53 минуты назад

    "Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45" - что за пятнадцатиминутные соревнования?...

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