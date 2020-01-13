Появилось расписание хоккейных матчей на льду Амура 18 января

Фото: Амур.инфо

Церемония открытия китайско-российского хоккейного турнира пройдет на Амуре 18 января с 13:00 до 13:30. Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45. Соревнования между юношескими командами – с 13:45 до 14:40. Любительский матч между взрослыми – с 14:45 до 15:35. Затем в 15:40 состоится церемония награждения победителей.

Как сообщало Амур.инфо, подготовка к хоккейным матчам на Амуре вышла на финишную прямую. Установлена хоккейная коробка, где пройдут игры, трибуны и домики для обогрева, залита ледовая площадка.