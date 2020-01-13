Главным событием 2019 года для опрошенных на Амур.инфо стала пенсионная реформа

Опрос продлился с 28 декабря 2019 года по 13 января 2020 года. Свои голоса отдали 1 122 человека. Событие в личной жизни стало главным в минувшем году для 233 человек (20,8 %). Наводнение в Амурской области запомнилось 108 опрошенным (9,6 %). Сдача моста через Амур стала главным событием 2019-го для 64 респондентов (5,7 %). Ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запомнится 61 человеку (5,4 %). Дальневосточная ипотека под 2 % годовых понравилась 54 опрошенным (4,8 %). Вынесение приговора владельцу приюта для собак Золотареву признано главным за год 42 проголосовавшим (3,7 %). Сдача очередного участка набережной в Благовещенске сочли важным 39 человек (3,5 %). Перенос столицы ДФО во Владивосток отмечен 25 опрошенными (2,2 %). Запуск газопровода «Сила Сибири» оставило о себе память у 23 человек (2 %).

Другой вариант отметили 26 участников голосования (2,3 %). Большинство из них выразили недовольство действующей властью. «Митинги по всей стране», «В селах полный развал», «"Беспрецедентный рост" реальных доходов населения», «Новости о повышении цен на все и вся», – такие варианты написали опрошенные. Также была упомянута мусорная реформа, введение которой вызвало недовольство граждан.

«Поступление сына в академию», «Увольнение из не очень хорошей организации», «Рождение правнучки», – перечислили читатели. «Уехали семьей с Дальнего Востока (Благовещенск)» – поделился анонимный респондент.

«Дальневосточная ипотека для ограниченного круга лиц. Распространили бы шире – было бы важно. Мост – да, хорошо. Набережная – тоже. "Сила Сибири" – пока мимо. Наводнение – важное событие? Золотарев – количество собачьих стай только увеличилось. Пенсионная реформа – крайне негативное событие в жизни всех россиян. Столица ДФО – без разницы. Ремонт дорог в рамках нацпроекта – действительно, важное событие. Но ждем обещанного губернатором ремонта в 2020 году участка дороги по улице Шимановского, между улицами Красноармейской и Октябрьской. Это будет вполне важное событие в личной жизни собственников двух жилищных комплексов на 520 квартир!» – поступил и такой развернутый ответ.

Один из участников опроса поделился событием года 2019-го: «Пожар в Нотр-Дам де Пари». «Ничего из вышеперечисленного», – подытожил прошедший год читатель Амур.инфо.