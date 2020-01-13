У жителя Тынды изъяли марихуану и порох

В Тынде транспортными полицейскими направлено в суд уголовное дело по факту незаконного хранения марихуаны и взрывчатых веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий дома у 49-летнего местного жителя обнаружены и изъяты емкости с марихуаной общим весом около одного килограмма и около 140 граммов пороха.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина за «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств» и «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» передано с обвинительным заключением в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемый признался полицейским, что собрал и заготовил растительный наркотик самостоятельно для личного потребления, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.