Беременным амурчанкам предлагают самим сшить одежду своим малышам (видео)

Благовещенская школа «Шью малышу» выпустила первый поток выпускниц. Это социальный проект для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За шесть недель будущие мамы самостоятельно сшили различные детские принадлежности – бортики, пеленки, одеяла, одежду для малышей.

Первый курс прошли три амурчанки. Они начали посещать школу с декабря прошлого года, за шесть занятий под руководством опытного мастера изготовили изделия.

Теперь школа объявила второй набор и готова принять пять будущих мам. Как сообщало Амур.инфо, социальный проект для беременных женщин благовещенка Елена Щипцова. На его реализацию она выиграла грант всероссийского конкурса молодежных проектов «Восток» – 500 тысяч рублей.