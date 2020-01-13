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13января
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сегодня, 16:20 0

Беременным амурчанкам предлагают самим сшить одежду своим малышам (видео)

Беременным амурчанкам предлагают самим сшить одежду своим малышам (видео)

Благовещенская школа «Шью малышу» выпустила первый поток выпускниц. Это социальный проект для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За шесть недель будущие мамы самостоятельно сшили различные детские принадлежности – бортики, пеленки, одеяла, одежду для малышей.

Первый курс прошли три амурчанки. Они начали посещать школу с декабря прошлого года, за шесть занятий под руководством опытного мастера изготовили изделия.

Теперь школа объявила второй набор и готова принять пять будущих мам. Как сообщало Амур.инфо, социальный проект для беременных женщин благовещенка Елена Щипцова. На его реализацию она выиграла грант всероссийского конкурса молодежных проектов «Восток» – 500 тысяч рублей.

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#Альфа ТВ #дети

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