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13января
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сегодня, 16:21 0

Российские сотовые операторы повышают тарифы на связь

Российские сотовые операторы повышают тарифы на связь
Фото: Амур.инфо

Сотовый оператор «Мегафон» заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, «Вымпелком» – с 16 января. Уведомления о повышении абонентам разослали в конце 2019 года.

На такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами, пояснили в «Мегафоне». При этом пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры, пишет РИА Новости.

В МТС на запрос агентства о возможном повышении тарифов не ответили.

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано в том числе расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18 %.

Пакет антитеррористических законов (так называемый пакет Яровой), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» – в 45 миллиардов, «Мегафон» – в 40 миллиардов.

В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. В этом случае оборудование должно предоставить государство.

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#связь #финансы #цены

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