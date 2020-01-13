Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Ушедший из дома житель Уруши сам пришел в полицию

Ушедший из дома житель Уруши сам пришел в полицию

Житель села Уруша Сковородинского района Игорь Петров, который 26 декабря вышел из дома покурить и исчез, вышел на связь. Это произошло после того, как поисково-спасательный отряд «Гром» опубликовал видеообращение к нему.

Как писало Амур.инфо, волонтеры предположительно знали о местонахождении парня и обратились к нему с просьбой сообщить о себе родным, «чтоб не терзать их душу напрасными сомнениями». Как сообщила руководитель «Грома», в итоге парень созвонился с матерью и пришел в полицию.

«В целом сработало видео, которое мы выкладывали у себя на странице. Он позвонил маме, а она уже настояла, что ему нужно прийти в полицию Свободного и сказать, что он нашелся. Мы ждали, конечно, когда он дойдет до полиции. Он в Свободном находится», – рассказала Ольга Громова.

Просмотров всего: 504

#происшествия

распечатать


Происшествия

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек
Происшествия

Все эвакуированные в Благовещенске учебные заведения проверили: опасности нет
Происшествия 2

Пропавшая в Благовещенске девочка нашлась
Происшествия 12

Благовещенские подростки исследуют городские заброшки и снимают там видео
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь