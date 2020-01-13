Ушедший из дома житель Уруши сам пришел в полицию
Житель села Уруша Сковородинского района Игорь Петров, который 26 декабря вышел из дома покурить и исчез, вышел на связь. Это произошло после того, как поисково-спасательный отряд «Гром» опубликовал видеообращение к нему.
Как писало Амур.инфо, волонтеры предположительно знали о местонахождении парня и обратились к нему с просьбой сообщить о себе родным, «чтоб не терзать их душу напрасными сомнениями». Как сообщила руководитель «Грома», в итоге парень созвонился с матерью и пришел в полицию.
«В целом сработало видео, которое мы выкладывали у себя на странице. Он позвонил маме, а она уже настояла, что ему нужно прийти в полицию Свободного и сказать, что он нашелся. Мы ждали, конечно, когда он дойдет до полиции. Он в Свободном находится», – рассказала Ольга Громова.
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