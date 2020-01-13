Ушедший из дома житель Уруши сам пришел в полицию

Как писало Амур.инфо, волонтеры предположительно знали о местонахождении парня и обратились к нему с просьбой сообщить о себе родным, «чтоб не терзать их душу напрасными сомнениями». Как сообщила руководитель «Грома», в итоге парень созвонился с матерью и пришел в полицию.

«В целом сработало видео, которое мы выкладывали у себя на странице. Он позвонил маме, а она уже настояла, что ему нужно прийти в полицию Свободного и сказать, что он нашелся. Мы ждали, конечно, когда он дойдет до полиции. Он в Свободном находится», – рассказала Ольга Громова.