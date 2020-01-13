В Приморье резко вырастут продажи электромобилей

В Приморском крае растут продажи электротранспорта. Этому способствуют выгодная цена покупки и содержания электрокара, сниженные таможенные пошлины на ввоз в Россию и политика автопроизводителей, которые задают тренды на экологичность.

Как данным «Автостат», в 2019 году россияне купили 325 новых «электричек». Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2018-го. Во Владивостоке за год купили новых 22 электромобиля: это меньше, чем в Москве (107 штук), и больше, чем в Санкт-Петербурге (17 штук). Инновационный транспорт в регион завозят из Японии.

«Привезти электромобиль из Японии будет стоить от 250 000 –270 000 рублей. Это достаточно выгодная цена, и нет никаких сомнений, что количество электротранспорта в Приморье будет расти. Уже есть положительный опыт его эксплуатации, люди поняли, что он ремонтопригоден, стали больше доверять таким автомобилям. Соответственно, на них пошел большой спрос. Плюс немаловажный фактор – стоимость топлива – смешные суммы по сравнению с расходом бензина», – цитирует ИА PrimaMedia инженера по выдаче свидетельства о безопасности Владивостокского морского торгового порта. По словам эксперта, в Приморье завозят как и в чистом виде электрические автомобили, так и гибридные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», электромобили набирают популярность и в Амурской области. В Благовещенске в конце прошлого, 2019 года, открыли станцию зарядки для таких авто.

«При этом с октября 2019 года самый популярный электромобиль – Nissan Leaf – становится "проходным" и облагается сниженной пошлиной, так как с момента его выпуска в 2016 году прошло три года. Значит, он будет более интересен потребителю, потому что часто автовладельцы держат свое авто по полгода на складе в ожидании, пока не истечет три года. Прогнозируется рост продаж Nissan Leaf в России, а постепенно таких доступных моделей будет становиться больше», – комментирует собеседник редакции.

Подстегивают рынок автопроизводители, которые задают тренды, расширяя линейку экологичного транспорта. В Японии сейчас бум электромобилей, а значит, эта волна не может не затронуть Приморский край.

Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf, полностью на электрической тяге, он заряжается только от внешнего источника. Во Владивостоке Leaf с пробегом или без пробега по России можно приобрести от 290 000 до 1 400 000 рублей.

Nissan Note E Power – гибрид с электромотором. Спрос на бензоэлектрические версии e-Power вырос, когда у гибридного Nissan Note появилась полноприводная версия.

В 2018 году Nissan представила на рынке Японии новую модификацию минивэна Serena, оснащенную гибридной силовой установкой на основе 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора EM57.

Растет популярность и коммерческого электротранспорта. «Везут ведь не только "ниссаны". Mitsubishi делает большой упор на коммерческий электротранспорт, выпускает микроавтобусы, электрические грузовики. У нас в порту эксплуатируется электрический микроавтобус Nissan. Это оптимальный вариант для небольшой территории. Вообще, электромобиль будет особенно выгоден для пробега до 100 км в день. Я живу за городом, иначе сам бы с удовольствием приобрел электрокар», – отмечает эксперт.

Депутаты Мосгордумы сделали нулевой ставку транспортного налога на электромобили, чтобы стимулировать спрос москвичей на экологический транспорт. В Приморском крае два года назад такой законопроект вносили в законодательное собрание коммунисты, но депутаты его отклонили.