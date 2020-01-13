Во всероссийской олимпиаде по русскому языку участвуют 27 амурских школьников

Фото: правительство Амурской области

«Чтобы справиться со всеми заданиями олимпиады, знаний школьной программы достаточно. Здесь самое главное – найти нестандартный подход к их выполнению. В отличие от школьных контрольных, олимпиадные задания носят межпредметный характер. Поэтому даже в рамках испытания по русскому языку необходимо также применять знания из других дисциплин, например, истории развития России или географии», – сообщила председатель судейской коллегии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Нина Архипова.

Предварительные результаты станут известны через неделю.

По информации министерства образования и науки Амурской области, в 2020 году общее количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады составляет 500 человек. Это победители муниципальных этапов, в которых соревновались девять тысяч человек.

«Важно отметить, чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, в рамках муниципального тура необходимо преодолеть определенный порог, например, по русскому языку нужно было набрать не менее 40,5 балла. Такие же условия действуют и при прохождении в финал конкурса. Он состоится весной, и участие в нем примут только те дети, которые покажут уровень знаний, определенный Министерством просвещения РФ», – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Следующее областное испытание – олимпиада по обществознанию – пройдет 14 и 15 января.