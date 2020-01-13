В Благовещенске хотят провести фестиваль «Жаркий август 45-го»

Амурчанам предлагают поучаствовать в ряде военных реконструкций, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Заявки принимает военно-патриотический клуб «МотоПатриот».

Как рассказал руководитель «МотоПатриота» Василий Семенов, в клуб поступило уже более 40 заявок, однако для мероприятия не хватает военной формы и оружия.

«В приоритете те, кто имеет форму образца 1943 года, оружие СХП или ММГ 1941-1945 годов. У нас в клубе уже укомплектовано 15 человек. Это пулеметчики, снайперы, медсестры. Форма у нас есть образца 1935 года, это на 1941 год на начало войны, и образца 1943 года – на 1943-1945 год. Когда мы ездили обучаться в Москву, там меня так накрутила эта тема. Я общался с именитыми реконструкторами России, и я понял, что у нас большой пробел по этой теме в Амурской области. Ведь 9 мая у нас эти мероприятия не должны заканчиваться, много дат знаменательных», – рассказал руководитель клуба.

Заявки просят направлять по номеру: 8 963-807-05-04.

Кроме того, в планах у клуба обучать детей и молодежь, выезжая в населенные пункты региона, а затем привлекать их к реконструкциям. Сначала клуб планирует провести реконструкцию 9 мая в Городском парке Благовещенска, затем – 2 июня и 10 августа. 2 сентября члены клуба хотят организовать первый в области фестиваль реконструкции «Жаркий август 45-го». В рамках фестиваля будут работать две зоны: военная – с реконструкцией – и гражданская, где в игру будут вовлечены зрители, разыгрывая различные сцены.