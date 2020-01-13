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13января
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сегодня, 15:01 0

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили некоторые обстоятельства, связанные с автокатастрофой, которая произошла в Шимановском районе 13 января.

По сведениям ведомства, сегодня в 09:25 на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Land Cruiser и Nissan Diesel Condor. В результате ДТП один человек погиб, один травмирован.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства автомобильной аварии.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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