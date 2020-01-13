В автокатастрофе в Приамурье погиб человек

По сведениям ведомства, сегодня в 09:25 на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Land Cruiser и Nissan Diesel Condor. В результате ДТП один человек погиб, один травмирован.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства автомобильной аварии.