В автокатастрофе в Приамурье погиб человек
В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили некоторые обстоятельства, связанные с автокатастрофой, которая произошла в Шимановском районе 13 января.
По сведениям ведомства, сегодня в 09:25 на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Land Cruiser и Nissan Diesel Condor. В результате ДТП один человек погиб, один травмирован.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства автомобильной аварии.
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