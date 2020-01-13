В Амурской области можно продавать свинину и говядину только с бойни

В Амурской области действует запрет на продажу мяса животных, которые были забиты на частных подворьях. Свиньи и коровы должны забиваться только на сертифицированных бойнях. Пока в Приамурье такое место только одно, оно находится в Белогорском районе. О том, почему введены ограничительные действия по продаже мяса, рассказали в правительстве Амурской области.

Брифинг провели министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, руководитель управления ветеринарии Сергей Самохвалов и руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

«В настоящее время действует технический регламент таможенного союза по безопасности пищевой продукции. Согласно техрегламенту, убой животных на продажу должен проводиться на сертифицированном убойном пункте. Если мясо производится не на продажу, то забивать скот можно на частном подворье. Если мясо производится на продажу, то забить животное нужно на бойне», – внес ясность руководитель управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Об этом производители знали и ранее, но не спешили исполнять требование закона. Властям пришлось прибегнуть к ограничительным мерам с 1 января 2020 года. «Решение было принято в 2019 году, – объясняет министр сельского хозяйства области Олег Турков. – Провели работу с главами муниципальных образований. Ставился вопрос перед крупными крестьянско-фермерскими хозяйствами. Понимая, что мы не можем оказать поддержку каждому, запланировали меры на объединение, создание кооперативных хозяйств».

Кооперативы могут рассчитывать на компенсацию в объеме 90 % от стоимости создания цехов. Группа КФХ или индивидуальных хозяйств покупает модульный убойный пункт – это контейнер с оборудованием. Он стоит от 2,5 миллиона рублей. Кооперативу компенсируют 90 % затрат, так что ему придется потратить только 10 %, а остальное компенсирует бюджет. Сроки компенсации сжаты – если кооператив подал документы в первом квартале, то и компенсацию он получит в первом квартале. При этом в кооперативе должно быть не менее 5 КФХ или 5 ЛПХ (личных подсобных хозяйств), или больше, но не меньше.

«Запрет на подворный убой введен с 2014 года. В среднем в субъектах находится около 100 убойных площадок. Это немало – но и не много. Желающих заниматься сельским хозяйством много, люди активно покупают мясо, выращенное во дворах. В связи с этим создание убойных пунктов пресекает возможность производства сырья и выход на рынок в антисанитарных условиях», – говорит руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

Создание убойных пунктов сделает рынок мясной продукции цивилизованным. На продажу попадает только сертифицированное мясо, безопасное для потребителей. «Мы должны стремиться к тому, чтобы продукция была безопасной. Мясо покупают не только частные лица, но и социальные учреждения, в том числе детские сады», – отмечает Яна Владимировна. Еще один плюс: прекратятся жалобы на свалки отходов – костей и шкур животных.

Управление Россельхознадзора Амурской области усилило контроль за мясной продукцией. За новогодние праздники специалисты ведомства выявили несколько попыток перемещения мяса по дорогам. Продукцию вернули владельцам. В дальнейшем мясо будут уничтожать.

В настоящее время в регионе действует всего одна сертифицированная бойня, она принадлежит ИП Мельниченко и работает в Белогорском районе. Тогда как в соседней с Амурской областью Еврейской автономии работают 17 сертифицированных боен. В ближайшее время в Приамурье начнет работать еще один участок для забоя, он находится в селе Чигири Благовещенского района.

По словам министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, решение о запрете на продажу мяса скота, забитого на частных подворьях, стимулировало производителей. «Пока не было решения, не было ни одной заявки. Сейчас пошла работа. У нас есть предприниматели, которые закупают у населения скот. Они и должны воспользоваться этими мерами поддержки, ведь это их бизнес. В каждом районе они должны построить такие цеха, – сказал Олег Александрович. – На этой неделе мы проводим встречи с главами муниципальных образований и предпринимателями, начинаем планировать такую работу».

По словам Олега Туркова, цены на амурское мясо не вырастут. Вместе с тем привозное мясо действительно может подорожать, так как транспортировать его можно только в специализированных контейнерах. Поставки свинины в Амурскую область в последнее время увеличились, но незначительно. Амурская продукция продается по стабильной среднерыночной цене. В ходе брифинга подчеркнули: купить свежее и безопасное амурское мясо можно только в специализированных точках продажи. Покупать мясную продукцию у частников, знакомых, по звонку – нельзя. Продавая мясо таким образом, производитель нарушает закон.