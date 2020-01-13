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13января
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сегодня, 14:55 11

В Амурской области можно продавать свинину и говядину только с бойни

В Амурской области можно продавать свинину и говядину только с бойни
Фото: amur.info

В Амурской области действует запрет на продажу мяса животных, которые были забиты на частных подворьях. Свиньи и коровы должны забиваться только на сертифицированных бойнях. Пока в Приамурье такое место только одно, оно находится в Белогорском районе. О том, почему введены ограничительные действия по продаже мяса, рассказали в правительстве Амурской области.

Брифинг провели министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, руководитель управления ветеринарии Сергей Самохвалов и руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

«В настоящее время действует технический регламент таможенного союза по безопасности пищевой продукции. Согласно техрегламенту, убой животных на продажу должен проводиться на сертифицированном убойном пункте. Если мясо производится не на продажу, то забивать скот можно на частном подворье. Если мясо производится на продажу, то забить животное нужно на бойне», – внес ясность руководитель управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Об этом производители знали и ранее, но не спешили исполнять требование закона. Властям пришлось прибегнуть к ограничительным мерам с 1 января 2020 года. «Решение было принято в 2019 году, – объясняет министр сельского хозяйства области Олег Турков. – Провели работу с главами муниципальных образований. Ставился вопрос перед крупными крестьянско-фермерскими хозяйствами. Понимая, что мы не можем оказать поддержку каждому, запланировали меры на объединение, создание кооперативных хозяйств».

Кооперативы могут рассчитывать на компенсацию в объеме 90 % от стоимости создания цехов. Группа КФХ или индивидуальных хозяйств покупает модульный убойный пункт – это контейнер с оборудованием. Он стоит от 2,5 миллиона рублей. Кооперативу компенсируют 90 % затрат, так что ему придется потратить только 10 %, а остальное компенсирует бюджет. Сроки компенсации сжаты – если кооператив подал документы в первом квартале, то и компенсацию он получит в первом квартале. При этом в кооперативе должно быть не менее 5 КФХ или 5 ЛПХ (личных подсобных хозяйств), или больше, но не меньше.

«Запрет на подворный убой введен с 2014 года. В среднем в субъектах находится около 100 убойных площадок. Это немало – но и не много. Желающих заниматься сельским хозяйством много, люди активно покупают мясо, выращенное во дворах. В связи с этим создание убойных пунктов пресекает возможность производства сырья и выход на рынок в антисанитарных условиях», – говорит руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

Создание убойных пунктов сделает рынок мясной продукции цивилизованным. На продажу попадает только сертифицированное мясо, безопасное для потребителей. «Мы должны стремиться к тому, чтобы продукция была безопасной. Мясо покупают не только частные лица, но и социальные учреждения, в том числе детские сады», – отмечает Яна Владимировна. Еще один плюс: прекратятся жалобы на свалки отходов – костей и шкур животных.

Управление Россельхознадзора Амурской области усилило контроль за мясной продукцией. За новогодние праздники специалисты ведомства выявили несколько попыток перемещения мяса по дорогам. Продукцию вернули владельцам. В дальнейшем мясо будут уничтожать.

В настоящее время в регионе действует всего одна сертифицированная бойня, она принадлежит ИП Мельниченко и работает в Белогорском районе. Тогда как в соседней с Амурской областью Еврейской автономии работают 17 сертифицированных боен. В ближайшее время в Приамурье начнет работать еще один участок для забоя, он находится в селе Чигири Благовещенского района.

По словам министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, решение о запрете на продажу мяса скота, забитого на частных подворьях, стимулировало производителей. «Пока не было решения, не было ни одной заявки. Сейчас пошла работа. У нас есть предприниматели, которые закупают у населения скот. Они и должны воспользоваться этими мерами поддержки, ведь это их бизнес. В каждом районе они должны построить такие цеха, – сказал Олег Александрович. – На этой неделе мы проводим встречи с главами муниципальных образований и предпринимателями, начинаем планировать такую работу».

По словам Олега Туркова, цены на амурское мясо не вырастут. Вместе с тем привозное мясо действительно может подорожать, так как транспортировать его можно только в специализированных контейнерах. Поставки свинины в Амурскую область в последнее время увеличились, но незначительно. Амурская продукция продается по стабильной среднерыночной цене. В ходе брифинга подчеркнули: купить свежее и безопасное амурское мясо можно только в специализированных точках продажи. Покупать мясную продукцию у частников, знакомых, по звонку – нельзя. Продавая мясо таким образом, производитель нарушает закон.

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#сельское хозяйство #торговля

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад



    По словам Олега Туркова, цены на амурское мясо не вырастут.



    ""

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    да кто б это соблюдал?везти за тридевять земель

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Все Детские сады области соблюдают этот запрет?

  • Фермер

    Фермер
    18 минут назад

    Так и не понял, почему СНАЧАЛА НАДО БЫЛО ЗАПРЕТИТЬ, а потом, когда прилавки пустые а фермеры недовольны, ускоренно что-то решать?!

  • physic1

    physic1
    11 минут назад

    Убойный пункт, небольшое предприятие по убою скота и первичной обработке

    некоторых продуктов убоя животных (кишки, шкуры), организуемое в населёныхпунктах

    вне зоны деятельности мясокомбинатов.

    Место для строительства скотоубойных пунктов, отводят по согласованию с

    органами государственного ветеринарного и санитарного надзора.

    Убойные пункты строят по типовому проекту вне населенного пункта, располагают

    на сухом месте, не ближе 500 м от жилых построек, помещений для скота, пастбищ,

    проезжих дорог, водоёмов, мест общественного пользования, детских и лечебных

    учреждений, как указано в санитарных нормах проектирования 300 (500) метров. Место

    для убойного пункта должно быть удобным для доставки скота, вывоза продукции,

    удаления нечистот и боенских отходов.

    В зависимости от суточной производительности убойные пункты делят на три

    типа: I тип – 25 голов, II – 10 голов, III – 5-7 голов крупного рогатого скота в смену.

    Мощность убойных пунктов рассчитывают по количеству голов крупного рогатого скота,

    перерабатываемого за рабочую смену. На этих пунктах можно также убивать свиней и

    мелкий рогатый скот со сменной производительностью соответственно в два и три раза

    выше по сравнению с крупным рогатым скотом например: 25 гол. кр.рог.ск. х 2 =50 гол.

    свиней, 25 гол. кр.рог.ск.х 3 =75 гол.мел.рог.ск.

    Территорию убойного пункта огораживают изгородью, исключающей возможность

    проникновения животных. При въезде и выезде на территорию бойни устраиваются

    дезинфекционные барьеры заправленные дез.раствором.

    Пункт обеспечивают водой питьевого качества из водопроводной сети или

    артезианских колодцев в достаточном количестве. Во дворе устраивают площадку с

    привязью или расколами, где животных передерживают и подвергают предубойному

    ветеринарному осмотру.

    Для сбора навоза и каныги должны быть устроены плотные герметичные

    контейнеры с хорошо закрывающимися крышками, кроме того, производственные

    помещения должны быть обеспечены необходимыми стоками, заканчивающимися

    жижеприемниками, доступными для очистки и дезинфекции. Содержимое

    жижеприемников обезвреживают на месте до вывоза путем хлорирования, а навоз и

    каныгу - биотермическим способом на месте вывозки.

    Для скотоубойных пунктов производительностью 25 и 10 голов кр.рог.ск. в смену

    предусмотрены следующие сооружения и помещения (отделения): скотоприемный двор,

    загоны с навесами, убойный цех, жировое, кишечное, шкуропосолочное и утильное

    отделения; холодильник с камерами охлаждения мяса и субпродуктов, комната вет.

    надзора и проведения трихинеллоскопии. Отдельно оборудуют ёмкость для варки

    условно годного мяса, а в холодильнике – изолированное отделение для его хранения.

    Согласно проекту все производственные подразделения убойного пункта

    располагаются в одном корпусе. Туши обрабатывают в вертикальном положении на

    подвесном пути. После оглушения животных на подвесной путь поднимают с помощью

    электротельфера. Забеловку туш ведут с площадок. Шкуру снимают с помощью

    электрической лебедки-тельфера, нутровку производят над столом. Туши распиливают

    электропилой и подают по подвесному пути в холодильник. Кровь собирают в приямок и

    используют для выработки вареных кормов. Мясо хранят в двух холодильных камерах.

    Убойные пункты с производительностью 5—7 голов скота в смену, построенные по

    типовым проектам 59-103к и 57-29бк, работают по упрощенной технологии. Пункты,

    строящиеся по новому, усовершенствованному проекту 78-6, соответствуют

    технологическим параметрам скотобоен на 10 голов скота в смену.

    Характеристика убойных пунктов

    Тип и вариант Номер

    типового

    проекта

    Размер

    участка,

    метр

    Размер

    зданий в

    плане,

    метр

    Емкость

    холодиль

    ника,

    тонн

    Мощно

    сть

    колбасн

    ого цеха

    в смену

    На 25 гол кр.рог. ск без

    колб. цеха

    58-42ак/1 70х97 24х18 20 -

    На 10 гол.кр.рог.ск. в

    смену без колб. цеха

    58-120к/1 80,5х62 24х12 10 -

    На 5-7 гол. кр. рог. ск. в

    смену с холодильником

    78-6 30х44 18х12 2,8 -

    То же, но без холодильн. 59-103к 30х44 18х8 - -

    Полы в производственных помещениях делают из материалов (цемент, клиннерный

    кирпич, асфальт и т.п.), устойчивых к агрессивным средам и легко подвергающихся мойке и

    влажной дезинфекции. Устраивают их с уклоном в сторону канализационной системы. Для

    защиты зданий от проникновения грызунов в стены закладывают стальную сетку с ячейками

    12х12мм. на высоту 0,5м. от уровня цоколя.

    Производственные помещения убойных пунктов должны иметь хорошее освещение.

    Стены и потолки всех производственных помещений не должны иметь трещин выбоин и т.п.

    Панели стен выс. 1,8 м облицовывают кафелем или красят масляной краской. Побелку или

    покраску стен и потолков производят по мере их загрязнения, но не реже одного раза в 6

    месяцев, масляной краской светлого тона. Одновременно с побелкой необходимо проводить

    дезинфекцию. Стены и панели, облицованные плиткой или окрашенные масляной краской,

    ежедневно протирают чистыми тряпками, смоченными мыльно- щелочным раствором.

    Уборку пола производят в процессе работы и по окончанию смены.

    Технологическое оборудование и инвентарь должны быть изготовлены из материалов,

    не оказывающих вредного влияния на продукты, химически устойчивых,

    водонепроницаемых и не подвергающихся коррозии. Покрытия производственных столов

    должны быть гладкими, из нержавеющего металла, мраморной крошки или синтетических

    материалов, разрешенных органами государственного санитарного надзора.

    Крючки для подвешивания ливера, голов и мясных туш, напольные ковшовые

    тележки, тазики и бачки для кратковременного хранения субпродуктов, жира сырца — из

    нержавеющего металла или лужёные.

    Чаны, ванны и другие емкости должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую

    надлежащую очистку, мытье и дезинфекцию. Материалом для их изготовления может быть

    нержавеющая сталь, пищевой алюминий, бетон, синтетические материалы, разрешенные

    органами государственного санитарного надзора.

    В убойном цехе обязательно предусматриваются места для проведения ветеринарносанитарного осмотра и экспертизы голов, внутренних органов и туш. Рабочие места

    ветсанэксперта оборудуют напольными стеллажами, столами, крючками, емкостями для

    сбора конфискатов и хорошим освещением.

    В холодильнике убойного пункта отводят санитарную камеру для мяса, подлежащего

    лабораторному исследованию, и для хранения условно годного мяса.

    Убойная площадка

    Убойная площадка предназначена для убоя животных на животноводческих фермах.

    В составе здания убойной площадки предусмотрены следующие помещения: убоя

    животных и птицы, посола шкур, холодильной камеры, бытовые.

    В помещение для убоя животное привязывается за кольцо: укрепленное в полу.

    Оглушают животное проколом продолговатого мозга или ударом деревянного молотка

    в лобную часть головы. С помощью ручной лебедки тушу подвешивают на крюк над

    поддоном для сбора крови. Кровь из поддона переливают во флягу и передают в

    холодильную камеру. После обескровливания производится съемка шкуры и нутровка туши.

    Все операции производятся с площадки. Внутренности передают на стол для разборки. После

    туалета тушу распиливают электропилой и на тележке перевозят в помещение холодильной

    камеры, где полутуши взвешивают и хранят в холодильной камере КХС-2-6 в подвешенном

    состоянии.

    Минимальное оборудование

    - электро- или ручная лебедка для подъема туш и разделки их в вертикальном положении,

    - рельсовый путь для передвижения туш,

    - кольцо для фиксации скота во время оглушения,

    - столы,

    - крючья для подвески голов и ливеров, полутуш и четвертин,

    - ножи, муссаты,

    - тара для субпродуктов,

    - нож для обескровливания животных,

    - ящики для сбора конфискатов

    - электростек или молот для оглушения.

    Так же на убойном пункте, площадке должен находится журнал дезинфекции, журнал

    предубойного осмотра животных, уничтожение биологических отходов под контролем

    ветеринарного специалиста с дальнейшим составлением акта на уничтожение биологических

  • physic1

    physic1
    10 минут назад

    Если кто дочитал, то вывод один-создайте и УБЫТКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!!!

  • Фермер

    Фермер
    7 минут назад

    И всё-таки, куда планируют девать шкуры убиенных животных?!

  • дед

    дед
    7 минут назад

    physic1

    Если кто дочитал, то вывод один-создайте и УБЫТКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!!!



    не! будем покупать в деревнях прямо со двора)))

  • Фермер

    Фермер
    4 минуты назад

    physic1

    Если кто дочитал, то вывод один-создайте и УБЫТКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!!!



    В тексте есть про вывоз БОЕНСКИХ ОТХОДОВ... А вывоз куда?! Скотомогильники, то законсервировали...

  • Фермер

    Фермер
    3 минуты назад

    дед

    physic1

    Если кто дочитал, то вывод один-создайте и УБЫТКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!!!



    не! будем покупать в деревнях прямо со двора)))



    Посодют

  • дед

    дед
    48 секунд назад

    Фермер

    дед

    physic1

    Если кто дочитал, то вывод один-создайте и УБЫТКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!!!



    не! будем покупать в деревнях прямо со двора)))



    Посодют



    меня? н е т ! там мой поросёнок рос-же)))

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