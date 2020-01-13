Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:46 1

В Амурской области задолженность по зарплате на 1 января составила 49 миллионов рублей

В Амурской области задолженность по зарплате на 1 января составила 49 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

В Амурской области по результатам прокурорских проверок в 2019 году более 2 800 человек получили не выплаченную в срок заработную плату на сумму около 180 миллионов рублей. Правоохранители выявили больше 80 фактов невыплаты заработной платы.

Чтобы людям вернули деньги, в прошлом году в суды было направлено более 2 200 исковых заявлений, внесено свыше 460 представлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 215 человек.

Например, в ходе прокурорской проверки установлено, что в компании «Черняево» не выплатили 10 работникам заработную плату за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года. Сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор города Благовещенска врио генерального директора общества внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По постановлению прокурора города юридическое лицо привлекли к ответственности по статьям «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и «Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных». Врио генерального директора компании «Черняево» был привлечен к административной ответственности.

По информации прокуратуры Амурской области, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по заработной плате в регионе сократилась с 83 до 49 миллионов рублей. Количество организаций, имеющих задолженность перед работниками, уменьшилось с 18 до 7.

Просмотров всего: 348

#закон #финансы

распечатать


Власть

В Амурской области введут штрафы за продажу детям электронных сигарет и вейпов
Общество

Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Общество 2

Зампредседателя СКР прокомментировал дело о стрельбе в благовещенском колледже
Общество

Японский миллиардер раздаст в Твиттере по 9 тысяч долларов: обзор прессы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    кому то испортили Новый год

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь