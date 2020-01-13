В Амурской области задолженность по зарплате на 1 января составила 49 миллионов рублей

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В Амурской области по результатам прокурорских проверок в 2019 году более 2 800 человек получили не выплаченную в срок заработную плату на сумму около 180 миллионов рублей. Правоохранители выявили больше 80 фактов невыплаты заработной платы.

Чтобы людям вернули деньги, в прошлом году в суды было направлено более 2 200 исковых заявлений, внесено свыше 460 представлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 215 человек.

Например, в ходе прокурорской проверки установлено, что в компании «Черняево» не выплатили 10 работникам заработную плату за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года. Сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор города Благовещенска врио генерального директора общества внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По постановлению прокурора города юридическое лицо привлекли к ответственности по статьям «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и «Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных». Врио генерального директора компании «Черняево» был привлечен к административной ответственности.

По информации прокуратуры Амурской области, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по заработной плате в регионе сократилась с 83 до 49 миллионов рублей. Количество организаций, имеющих задолженность перед работниками, уменьшилось с 18 до 7.