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сегодня, 14:37 0

Слабый, переменный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 14 января

Слабый, переменный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 14 января
Фото: Амур.инфо

14 января в Амурской области малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер будет слабым, переменных направлений.

Температура ночью составит минус 23...28, местами – минус 32...37. Днем столбики термометров поднимутся до 12...17, по северу в отдельных районах – до 20...25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений. Ночью уличные термометры покажут 22...24, днем – 12...14 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.

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