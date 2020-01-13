Слабый, переменный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 14 января

Фото: Амур.инфо

14 января в Амурской области малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер будет слабым, переменных направлений.

Температура ночью составит минус 23...28, местами – минус 32...37. Днем столбики термометров поднимутся до 12...17, по северу в отдельных районах – до 20...25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений. Ночью уличные термометры покажут 22...24, днем – 12...14 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.