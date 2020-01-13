Алла Пугачева стала выглядеть моложе Максима Галкина

За жизнью Аллы Пугачевой и Максима Галкина следит огромная армия фанатов. Не остался без внимания и недавний семейный поход Аллы Борисовны в кино, на котором Аллу Пугачеву многие не сразу узнали. Певица выглядела свежо и молодо.

Снимок из кинотеатра выставил супруг Аллы Борисовны, Максим Галкин. На нем 70-летняя певица изображена с мужем и двумя детьми – Лизой и Гарри.

Поклонникам понравилась фотография, но многие отметили, что Алла Борисовна не похожа на себя и выглядит моложе своего 43-летнего супруга.

«Алла Борисовна как всегда шикарна», «Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите», «Алла Борисовна совсем не стареет», «Алла, подскажите, где вы берете молодильные яблочки?», «Алла Борисовна – выглядите сногсшибательно», «С каждым годом Аллочка Борисовна все молодеет. Вот что значит настоящая любовь!» – написали подписчики под публикацией.

Это не первый раз, когда поклонники отмечают несвойственную молодость в семидесятилетнем возрасте. На фото с рождественского ужина с друзьями Примадонна также выглядит значительно моложе, чем ранее на фотографиях.

После публикации этой фотографии многие поклонники стали задаваться вопросом о том, как примадонна ухаживает за своей кожей. Но нашлись и те, кто посчитали, что на фото присутствует фотошоп.

Сама певица никак не комментирует эти слухи. Однако она никогда не скрывала, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов. К тому же, Пугачева пристально следит не только за внешностью, но и за состоянием здоровья. Алла Борисовна хочет успеть как можно больше времени уделить детям, поэтому регулярно посещает медиков и неотложно следует их предписаниям. Известно, что ради того, чтобы продлить свою молодость, певица отказалась от своей давней вредной привычки – курение.

Это не первый случай, когда звезд обвиняют в неумелом фотошопе. Яна Рудковская выложила фотографии, на которых она выглядела обворожительно. Однако позже в Инстаграме Натальи Водяновой появились такие же фото, но без фотошопа. Это шокировало поклонников, которые не признали звезду.