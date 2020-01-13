Благовещенцев зовут отметить Новый год по восточному календарю

19 января, в воскресенье, жителей и гостей Благовещенска зовут отпраздновать Новый год по восточному календарю. Мероприятие пройдет в Старом городе торгово-развлекательного центра «Острова». Амурчан ждут яркая концертная программа с песнями, танцами и традиционными китайскими атрибутами, конкурсы и мастер-классы.

Празднество, где выступят творческие коллективы из Благовещенска и Хэйхэ, стартует в 15:00. Гости из Хэйхэ начнут торжественную церемонию с традиционного Танца львов. Также выступят китайские певцы, свою программу покажет ассоциация ушу города Хэйхэ, будут задействованы традиционные народные китайские инструменты. С российской стороны выступят солисты эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band и академического хора «Детство», танцевальный коллектив «Траффик».

В Старом городе разместятся различные зоны с мастер-классами, которые проведут городские библиотеки. Все желающие смогут оставить свои записки на дереве желаний. Кроме того, на одной из точек будет стоять баннер с традиционными китайскими подарочными красными конвертами – «хунбао», – которые обычно жители Поднебесной дарят друг другу на праздники.

Организаторы будут раздавать плюшевые игрушки и приглашать сфотографироваться в китайских одеждах средних веков, рассказал директор Института Конфуция, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко. Мероприятие проводится третий год подряд.

«Это все делается, чтобы познакомить амурчан с культурой соседей. К тому же сейчас в рамках проекта трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ наши города все теснее сотрудничают, и сотрудничество в культурной сфере должно также идти наравне с сотрудничеством в экономике», – подытожил Кухаренко.

Китайский новый год, или Праздник весны не имеет четко установленной даты. Он привязан к зимнему солнцестоянию 21 декабря с добавлением двух циклов полнолуния. В 2020 году китайцы будут встречать праздник в ночь с 24 на 25 января. Новогодние каникулы по всей стране продлятся 10 дней.